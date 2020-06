Vremenska prognoza za vikend

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 5; Sokolac 8; Ivan Sedlo 10; Bugojno 11; Drvar, Sanski Most i Sarajevo 12; Jajce, Livno 13; Banja Luka, Doboj, Grude, Prijedor i Srebrenica 14; Bihać i Zenica 15; Mostar, Široki Brijeg, Tuzla i Zvornik 16; Stolac i Trebinje 17; Neum 18; Bijeljina i Gradačac 19°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 938Pa, za 4hPa je manji od normalnog i ne mijenja se, prenosi “Radio Sarajevo“.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26°C.

U Sarajevu sunčano prije podne. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. Poslije podne je moguć pljusak kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Moguće su meteoropatske reakcije, pretežno u vidu promjene raspoloženja, nervoze, dekoncentracije. Povremeni pljuskovi također će kvariti ugođaj. Opšta slika postepeno će se popraviti sa noćnim satima.

Objavljena je prognoza i za oba dana vikenda:

U petak, 12.06.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko u planinskim područjima je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28°C.

U subotu, 13.06.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30°C.

U nedjelju, 14.06.2020., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

