Prognoza vremena za narednih nekoliko dana

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme U jutarnjim satima, u centralnim i istočnim područjima i na jugu može pasti malo kiše. Tokom dana, uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U četvrtak umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Jutarnja temperatura od -1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen Celzijusa.

U petak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a dnevna od 15 do 23 stepena.

U subotu umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana u sjevernim i centralnim područjima slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 17 do 25 stepeni Celzijusa na jugu zemlje,piše Slobodnabosna

