Džaferović: Ne mogu neki imati iste plaće kao prije krize, a neki da ostanu bez ičega

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da teret krize u BiH izazvane virusom korona trebaju podnijeti svi zajedno i jednako, kako bi se što manje izgubilo radnih mjesta u zemlji.

“Ništa neće biti kao što je bilo do sada. Imat ćemo novca koliko privreda bude privređivala. Moramo da zaštitimo radnike koji su ostali bez posla. Predsjedništvo čini sve što može da uradi kako bi se postiglo ovo o čemu govorim”, rekao je Džaferović.

Prema njegovim riječima, ne mogu neki imati plaće kao prije krize, a neki da ostanu bez ičega, rekao je za televiziju “N1“.

Govoreći o budžetu BiH, predsjedavajući Predsjedništva je rekao da je on kreiran kao da nije nastupila epidemija, te dodao da će budžet morati imati značajnu stavku za oporavak privrede.

Džaferović je rekao da Predsjedništvo radi i u trenutnim uslovima, te da se on prethodnih dana sastao sa nekoliko stranih zvaničnika, sa kojima je razgovarao šta je najbolje uraditi kako bi BiH pretrpjela što manju štetu.

Građanima Bosne i Hercegovine poručio je da čuvaju zdravlje i pridržavaju se uputa i naredbi.

‘Bosna i Hercegovina je ipak na vrijeme krenula s primjenom mjera kojima se štitimo od širenja pandemije. Poručujem građanima Bosne i Hercegovine da ovo jeste velika kriza i veliki izazov, ali mi ćemo, ako Bog da, izaći iz ove krize. Nakon toga ćemo biti u ekonomskoj krizi. Pozivam građane da se striktno pridržavaju uputa i naredbi. Ogroman broj građana to poštuje. Oni koji ne poštuju, pozivam institucije da prema njima primjenjuju sankcije. Sačuvajmo zdravlje, sačuvajmo živote. Uz Božiju pomoć, mi ćemo prebroditi ovu krizu i doći ćemo do normalnog života”, rekao je on na kraju razgovora za N1.

Facebook komentari