Genijalac iz Zenice napravio “pametnu kuću”, glasom kontrolira uređaje

Da je Bosna i Hercegovina prepuna talenata, najbolje svjedoči 11-godišnji genijalac iz Zenice Dado Džidić, koji je primjer da se moderno doba u kojem živimo, ali i sve veća popularizacija interneta, na kojem mladi provode dosta vremena, mogu veoma uspješno iskoristiti.

Aplikacija za mobitel

Džidić je od svog doma napravio “pametnu kuću”, poput onih iz američkih filmova, u kojoj glasom kontrolira uređaje. Napravio je i aplikaciju za mobilne telefone i sa bilo kojeg dijela svijeta može upravljati tim uređajima.

– Jednostavnim glasovnim naredbama možemo kontrolirati svjetlo, konvektore, bojler, ventilaciju, vanjsku rasvjetu i TV. Uz pomoć aplikacije, možemo to raditi i kada nismo u kući – pojašnjava dječakov otac Senad.

To, međutim, nije sve. Uvezivanjem uređaja s Google servisima otvorila se mogućnost dijaloga, gdje je, kako kaže, „samo nebo granica”.

– Za sada na engleskom jeziku možemo dobiti odgovore na mnoga pitanja, kao što su koliko je sati, kakva je vremenska prognoza, naviti alarm, koje su najnovije vijesti, kao i brojne druge stvari koje su na internetu, a ima ih unedogled – govori Senad Džidić.

Veliki stručnjaci

Ističe da su aplikacije uvezane i sa smart televizorom pa tako mogu narediti paljenje, gašenje, manipulirati zvukom, YouTubeom, odnosno svim aplikacijama na televizoru.

Dado je šesti razred Osnovne škole “Alija Nametak” u Zenici, a bavi se i sportom. Vlasnik je certifikata za robotiku i programiranje, a svojim dosadašnjim umijećima i inovacijama pokazao je da naša zemlja ima potencijale da dobije velike stručnjake, posebno ako se uzme u obzir da su “pametne kuće” budućnost.

Skup projekt

Dado je išao na robotiku u “Input centar” i na takmičenja iz programiranja, a otac mu je, također, informatičar. Stoga i ne čudi da je jednog dana došao na ideju i realizirao ovaj projekt, koji je itekako skup u svijetu.

– Svo stečeno znanje je objedino, a rezultiralo je pravljenjem te aplikacije, koja je do sada oduševila sve one koji su imali priliku vidjeti kako to funkcionira – kaže Senad.

