Uživajte u nedjeljnom suncu, već početkom sedmice dolazi do promjene vremena

U Bosni i Hercegovini danas će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se zapadnim i sjeverozapadnim djelovima. Po kotlinama Bosne moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni, piše “Avaz“.

Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Prije podne lokalno će biti magle u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 5, na jugu zemlje do 7 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16.

U utorak u Bosni postupno naoblačenje sa sjevera od jutarnjih sati prema sredini dana. Slaba kiša se očekuje sjevernim područjima zemlje. U planinskim djelovima i slab snijeg. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar u jutarnjim satima slab južnog smjera. Postupno će vjetar mijenjati smjer na sjever i sjeveroistok. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa mjestimično slabom kišom. Na planinama sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni.

