Stiže nam prvi dah proljeća, temperature će rasti do plus 16

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.

U jutarnjim satima po kotlinama može biti i magle. Jače naoblačenje očekuje se u noći sa četvrtka na petak.

Puhat će slab do umjeren vjetar, južnog smjera. U večernjim satima povremeno se očekuju i jaki udari juga.

Najniža jutarnja temperatura zraka između -4 i 1, na jugu zemlje od 3 do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na jugu do 16 stepeni, piše “Fokus“.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -2, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra, kada je neophodno biti oprezniji i posvetiti više pažnje odijevanju, uslijedit će porast temperatura uz sunčane intervale, što će ugodno djelovati na većinu populacije.

Sa dolaskom noći, usljed blizine ciklone, moguće su nešto jače tegobe kod osjetljivih osoba, pretežno u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, kao i nesanice, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U petak će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Prognozira se količina padavina od 10 do 20 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjerene jačine. U jutarnjim satima vjetar južnog smjera, sa dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U subotu će u Bosni biti pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima, a na planinama malo snijega. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Oblačnije prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 3 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U nedjelju će u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

