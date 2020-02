Na Bjelašnici minus 1, u Neumu plus 11 stepeni: Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Temperature zraka izmjerene u 07.00 sati: Bjelašnica -1; Ivan-sedlo i Sanski Most 0; Drvar i Livno 1; Banja Luka, Bihać, Grude i Prijedor 2; Jajce i Sarajevo 3; Bugojno, Doboj, Široki Brijeg i Tuzla 4; Gradačac, Zenica i Zvornik 5; Stolac 6; Trebinje 7; Mostar 9 i Neum 11 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941Pa, za 2hPa je manji od normalnog i raste.

Danas u većem dijelu zemlje prijepodne će biti pretežno oblačno. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. Lokalno malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno veći dio dana. Povremeno može pasti malo kiše. U večernjim satima razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak će u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima po kotlinama može biti i magle. Jače naoblačenje tokom noći na petak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U večernjim satima povremeno se očekuju i jaki udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.

U petak će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine. U jutarnjim satima vjetar južnog smjera, sa dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U subotu se očekuje u Bosni pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima, a na planinama malo snijega. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Oblačnije prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 3 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U nedjelju će Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

