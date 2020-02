Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

Jutros je centralnim i istočnim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -12 stupnjeva, Bugojno i Drvar -8, Jajce -7, Ivan Sedlo i Sanski Most -6, Sarajevo -5, Bihać, Prijedor i Zenica -4, Sokolac -3, Banja Luka, Livno i Stolac -2, Široki Brijeg -1, Tuzla 0, Trebinje 1, Bijeljina, Gradačac i Grude 3, Mostar 4, Neum 5 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas se u Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje pretežno oblačno. Tokom dana ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. Najviša dnevna temperatura oko 3 stupnja.

