Zrak u Sarajevu, Ilijašu i Visokom opasan: Moguće ozbiljne posljedice za stanovništvo

Trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima trebalo bi da ostanu u zatvorenom, a tokom boravka napolju treba izbjegavati bilo kakve napore.

Indeks kvaliteta zraka u Sarajevu jutros je bio 339, Ilijašu 316, a u Visokom 308.

U Goraždu je zrak s indeksom 153 okarakteriziran kao nezdrav.

Indeks zraka u Zenici je 89 i Jajcu 68 te je okarakteriziran kao umjereno zagađen, budući da neke materije mogu prouzrokovati zdravstvene probleme osobama veoma osjetljivim na zagađenje zraka.

Indeks kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Mjerenja su izvršena u 8 sati, piše “Srna”.

Loading..

loading...

Facebook komentari