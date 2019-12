Jak vjetar na zapadu BiH stvara snježne nanose

Ugaženog snijega ili poledice na kolovozu ima u planinskim predjelima centralne, zapadne i istočne Bosne. Dodatne poteškoće u zapadnim krajevima stvara jak vjetar koji mjestimično formira sniježne nanose.

Na svim dionicama se savjetuje oprezna vožnja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja, saopšteno je iz BIHAMK-a, piše “Fena”.

