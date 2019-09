Deklaracija SDA: Miro Lazović objasnio zašto “galame” Dodik i Čović

„Za Dodika i Čovića građanska BiH je put za islamsku državu, a Nikola Špirić na tom putu prepoznaje puzajući šerijat. Ovakve političke floskule su naprosto smiješne i nisu za ozbiljna komentara. Oni bi najradije da ništa ne mijenjaju. Oni bi da zadrže postojeće stanje. Da ga učine konačnim. U najgorem slučaju da ga zadrže što duže. U ovakvom podijeljenom društvu i nestabilnoj državi njima je najsigurnije. Oni i njihove porodice su materijalno osigurani. Političke vrhuške SNSD-a i HDZ-a također“, mišljenja je Lazović.

Dodao je da građanska država njih čini nervoznim i nestabilnim jer u takvoj državi zakoni vrijede jednako za sve za njene građane.

„Političke elite nisu ni povlaštene ni zaštićene kao što je danas slučaj. To što je svaki građanin u njihovim etno-nacionalnim politikama diskriminisan njih ne brine. To im odgovara. Bošnjaci i Hrvati u RS-u, Srbi u FBH su diskriminisani , nisu ustavno ravnopravni. Čovićev HNS kao ‘promicatelj evropskih vrijednosti’ još uvijek Srbe nije uveo u Ustav HNK. Kategorija ‘ostalih’ građana na cijelom prostoru države je nepriznata i u ustavnoj praksi marginalizovana. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju ‘Sejdić-Finci’ deset godina je na čekanju. Bježi se od implementacije te presude jer ona doslovno ruši etničke politike u korist građanskih i ljudskih prava na cijelom prostoru BiH. To je i stvarni razlog opstrukcije u realizaciji te presude“, pojanio je.

Prema njegovim riječima, nervoza u RS-u i HNS-u je posebno naglašena nakon Kongresa SDA i opredjeljenja te stranke da joj je cilj građanska i sekularna država.

„Orkestrirana taborska galama Dodika i Čovića je pojačana. Osnovni cilj te galame nije samo u tome da minimizira kongresna opredjeljenja SDA već da ona dopre do ušiju Matthewa Palmera, specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan koji je u svom prvom nastupu nagovjestio promjene Dejtonskog Ustava i istakao opredjeljenje da BiH treba u budućnosti biti građanska država. Ovo su presudni trenuci za budućnost BiH. Hoćemo li ostati zaleđeno društvo zarobljeno etničkim podjelama ili ćemo pokrenuti procese građanskih prava i sloboda kako bi izgradili stabilnu i pravnu državu. Na tom putu sve stranke opredjeljene za građansko društvo i državu morale bi pokazati više razumijevanja i zajedništva i biti puno glasnije i hrabrije“, poručio je Lazović, prenosi Radio Sarajevo

