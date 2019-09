Ovogodišnje ljeto jedno od najtoplijih od početka mjerenja

Ističu da su zabilježeni izraženi toplotni valovi, veliki broj uzastopnih dana s maksimalnim temperaturama preko 30 stepetn, prostorno i količinski neujednačene padavinske prilike koje su oscilirale u velikom rasponima, od ekstremno kišnih u Bugojnu, do sušnih u Livnu.

Srednje sezonske temperature zraka tokom klimatološkog ljeta (od 1. juna do 31. augusta) kretale su se između 21,0 °C u Livnu i 26,7 °C u Mostaru, u planinskim područjima od 11,9 °C na Bjelašnici do 17,8 °C na Ivan-sedlu.

Odstupanja srednje sezonske temperature zraka za ljeto od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. bila su pozitivna, i kretala su se od 2,2 °C na Ivan-sedlu do 3,5 °C u Bihaću.

Prema metodi percentila, temperaturne vrijednosti za ljeto u odnosu na referentni klimatoološki period 1961.-1990. svrstavaju se u kategoriju ‘ekstremno toplo’.

Količina padavina tokom sezone ljeta 2019. bila je u Sarajevu, Mostaru, Livnu na Ivan-sedlu i Bjelašnici uglavnom manja od prosjeka dok je na ostalim stanicama bila iznad prosjeka, u Bugojnu i rekordna od početka mjerenja.

Prema srednjoročnoj prognozi do 10. septembra očekuje se promjenljivo vrijeme s dužim sunčanim periodima, uz moguće lokalne pljuskove širom Bosne i Hercegovine.

Temperaturni režim djelimično će se primijeniti i bit će osjetno ugodnije u odnosu na sparne i vrlo tople dane u proteklom periodu. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, na jugu od 13 do 19 stepeni, a dnevne u Bosni od 18 do 23, u Hercegovini od 25 do 30 °C.

Nestabilno uz veće količine padavina očekuje se od 11. septembra do kraja prongoznog perioda 18. septembra. Očekivane jutarnje temperature u Bosni očekuju se od 7 do 12, u Hercegovini od 12 do 17, dnevne od 14 do 19, a na prostoru Hercegovine od 21 do 26 °C.

U naredna tri mjeseca, odnosno tokom jeseni 2019., u Bosni i Hercegovini, prognozira se toplije uz uobičajene količine padavina ili nešto manje u poređenju s referentnim periodom 1981.-2010. Kada su u pitanju temperature veće pozitivno odstupanje očekuje se u novembru, dok će padavina bit neujednačen, a najviše padavina očekuje se u prvoj polovici oktobra.

Jesen 2019., u poređenju s istim periodom prošle godine, trebala bi biti nešto hladnija u južnim, a u sjevernim i centralnim predjelima približnih temperaturnih vrijednosti uz veće količine padavina na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

U prognoziranom periodu očekuju se više temperature u odnosu na uobičajene vrijednosti. Pri tome su mogući prodori hladnijeg zraka, izraženije u novembru, uz vjerovatnoću pojave snijega na višim nadmorskim visinama. Na jugu zemlje izgledna su kraća razdoblja s intenzivnijim padavinama, saopćeno je iz FHMZ, piše “Fena”.

Loading..

loading...

Facebook komentari