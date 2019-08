Padavine stižu u Bosnu i Hercegovine, pratit će ih drastičan pad temperatura

Advertisements

Jutros je najviša temperatura izmjerena u Neumu – 27 i Mostaru 26, a najniža na Bjelašnici i to 12 stepeni, navedeno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u višim planinskim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, prenosi “N1“.

Drugog dana vikenda očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak, prema prognozi FHMZBiH-a, postupno naoblačenje sa zapada uvjetovat će padavine u BiH. Kiša pljuskovi i grmljavina se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a do kraja dana padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 stepena.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u utorak. Tokom dana, s kišom pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Advertisements

Facebook komentari