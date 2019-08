Mostar ruši rekorde u posjeti turista

Advertisements

Uprkos vrućinama, u Mostar pristižu brojni strani i domaći turisti. Visoke temperature ne spriječavaju ih da uživaju u ljepotama ovog grada.

Sudeći prema današnjim prizorima iz Starog grada, koji je krcat turistima i kojim se u pojedinim momentima, zbog ogromne gužve ne može mimoići, mnogi su odlučili vikend provesti na jugu naše zemlje ili makar jednodnevno pohoditi grad na Neretvi.

Tako su se brojni turisti u UNESCO-ovoj zoni naguravali u traganju za najboljom lokacijom za što ljepšu fotografiju u čijoj će pozadini biti dragulj Mostara – Stari most.

U jednom takvom prizoru na mostarskom ljepotanu zatičemo porodicu Čebić iz Vozuće kod Zavidovića.

Samir ne krije zadovoljstvo što je nakon niza godina ponovo u Mostaru.

– Zadnji put sam bio kao školarac. Ima nešto što odiše u ovom kamenu. Ne mogu da objasnim šta. Dodirne te, jednostavno se naježiš – govori Samir.

Samirova supruga Ćamila dodaje da je do sada imala priliku samo da sluša o mostarskim ljepotama, koji žive i rade u inostranstvu, te su odlučili da ovaj godišnji odmor posvete obilasku ljepota BiH.

– Kao iz bajke. Upijam svu ovu ljepotu. Mislim da ću puni utisak imati tek nakon što prespavam – ističe Ćamila.

Prvi put sam u Mostaru i zasad je fino, ali i mnogo vruće. Most je najljepši, a dalje ćemo vidjeti, kazao je Engel iz Makedonije.

– Zaista uživam u historiji, kulturi. Ulice su jako zanimljive i lijepe, tek smo počeli istraživati grad i jako nam se dopada. Očarava. Mnogo sam čula o ratnim dešavanjima u BiH i stradanjima koja je ovaj grad pretrpio, ali kada dođete ovdje uvjerite se da je danas to neka druga priča. Dirnuta sam, most i građevine su opet izgrađene – ističe Ana.

Upravo je Mostar jedna od top destinacija koja se često preporučuje na blogovima i turističkim stranicama. Najveća atrakcija je svakako Stari most, a samim tim i hrabri mostarski skakači, koji svakodnevno skaču s visine od oko 27 metara. Za skakače ovo je mjesec kada imaju najviše posla, kada i čak 20 puta u danu izvedu performans s bisernog simbola. Svake godine broj turista je sve veći, pa tako i ove godine u Turističkoj zajednici bilježe porast broja gostiju, ali i noćenja.

– Prema podacima Zavoda za statistiku i prema nekim našim podacima radi se o povećanjima od 14 do 16 posto, ali je veoma teško doći do pravih podataka, pogotovo kada su u pitanju agencije koje dovode turiste na dnevne ture, veliki je broj agencija koje dolaze iz Hrvatske, te bi turiste trebali evidentirati, ali kada je u pitanju broj noćenja i on je povećan za 20 posto – pojasnio je Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice HNK.

Mostar se može pohvaliti novim adrenalinskim sadržajem u neposrednoj blizini Starog mosta. U pitanju je Zip line, a svim turistima omogućena je i vožnja čamcima. No, u Turističkoj zajednici najavljuju nove projekte i sadržaje sve u cilju obogaćivanja turističke ponude, piše “Faktor“.

