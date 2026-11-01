Prvi snijeg u BiH

Fotografije s Romanije pokazuju snijeg na kolovozu i otežan prolazak cestom.

Zimski prizori stižu i iz Čelebića kod Foče, odakle je stranica BH Meteo podijelila video snježnih padavina.Snijeg pada na planinama, dok u većem dijelu zemlje preovladava oblačno vrijeme s kišom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas, 1. novembra, u BiH će biti oblačno s kišom, a na planinama će padati snijeg.Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 4 do 9 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 14 stepeni.

U Sarajevu se očekuju kiša i temperatura oko 5 stepeni, uz prestanak padavina u večernjim satima,pišu Vijesti

U ponedjeljak se nastavlja pretežno oblačno vrijeme s kišom, a snijeg se očekuje na planinama. U utorak su povremeno mogući slaba kiša i slab snijeg na planinskim vrhovima.

Vozačima koji putuju preko planinskih prevoja savjetuje se oprez zbog snijega, mokrih i klizavih kolovoza.

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