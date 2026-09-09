Narkotici preplavili Bosnu i Hercegovinu: Za sedam mjeseci policija zaplijenila više od 300 kilograma droge

Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi sve veći broj osoba koje završavaju iza rešetaka zbog krivičnih djela povezanih s drogom. Prema podacima koje je „Dnevni avaz“ prikupio od nadležnih policijskih agencija, u Federaciji BiH i Republici Srpskoj za prvih sedam mjeseci 2026. godine zaplijenjeno je više od 361 kilogram različitih vrsta narkotika.

Najviše je zaplijenjeno marihuane, i to više od 255 kilograma, dok značajne količine otpadaju i na amfetamin, odnosno spid, te kokain i heroin. Podaci za Brčko distrikt BiH odnose se na period od januara do juna 2026. godine.

Područje Federacije

Istražili smo koliko je tokom 2026. godine zaplijenjeno narkotika u našoj državi. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 01. januara do 31. jula 2026., najviše je zaplijenjeno marihuane.

Prema statistici Federalne uprave policije, zaplijenjeno je 174341.9773 grama marihuane – 282 komada; 42416.216 grama amfetamina – 1.283 komada; ostalo 19077.922 grama – 4.815 komada; 18739.008 grama spida – 170 komada; 2072.194 grama heroina – 3 komada; 1201.298 grama kokaina – 15 komada; 712.145 grama ekstazija – 1049.5 komada; 238.186 grama sjemenki kanabisa – 569 komada; 101.786 grama hašiša – 11 komada; 66.519 grama stabljiki kanabisa – 1.912 komada. Zaplijene heptanona u ovom vremenskom periodu nije bilo.

Tri laboratorije

– U vezi sa Vašim upitom, obavještavamo Vas da je u prvih sedam mjeseci 2026. godine, na području Republike Srpske, evidentirano 2.008 slučajeva zloupotreba opojnih droga (287 krivičnih djela i 1.721 prekršaj). U navedenom periodu otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, a pronađeno je i oduzeto: 1.237,20 grama heroina, 8.016,59 grama kokaina, 81.290,60 grama i šest komada kanabisa – marihuane, 2.754,30 grama hašiša, 8.734,34 grama i sedam komada amfetamina, 212 stabljika kanabisa, 5 grama i 1.790 sjemenki kanabisa, 2,20 grama i 243 komada ekstazija, 9,08 grama, 383 komada i 29 mililitara medicinske droge, te 547,73 grama psihoaktivnih gljiva – odgovor je na upit “Dnevnog avaza” iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske,piše Avaz

Brčko distrikt BiH

– Policija Brčko distrikta BiH u periodu od januara do juna 2026. godine kroz svoje aktivnosti zaplijenila je ukupno: kokaina 22,947 grama; zatim marihuane 21,700 grama; amfetamina 179,652 grama; kanabis sativa stabljike 29 komada; kanabis sativa – sjemenke 10 komada i dvije digitalne vage – navode iz Policije Brčko distrikta BiH za “Dnevni avaz”.

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