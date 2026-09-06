Obavljen žrijeb Prvenstva BiH: Zanimljivi dueli već na startu sezone

Danas je zvanično obavljen žrijeb parova za novu sezonu Prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, čime su poznati svi parovi uvodnog kola.Takmičarska sezona 2026/27. u najjačem rangu bh. košarke počeće 3. oktobra, a već na samom startu publiku očekuje nekoliko izuzetno zanimljivih susreta. Ekipa Širokog na svom parketu otvoriće prvenstvo protiv Gradine, dok će tuzlanska Sloboda snage odmjeriti sa Orlovikom,piše Avaz

Sezona 2026/27 počinje 3. oktobra, a u prvom kolu se sastaju:

Slavija 1996 – Leotar

Široki TT Kabeli – Gradina

Drina BETIN – Igman BurchMladost – Basket Živinice

Sloboda Energoinvest – Orlovik

Radnički – Borac WWIN

Zrinjski 1992 – Donji Vakuf.

Kompletan raspored možete pogledati ovdje.

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