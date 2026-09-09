Poznati novi detalji užasa kod Cazina, stigle i lijepe vijesti o dječaku Dženanu

Prema posljednjim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak Dženan probudio iz kome i komunikativan je.

On je najviše nastradao u naletu pomahnitalog i pijanog vozača Fahreta Horozovića Fakija, koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom, sletio s kolovoza i udario u potporni zid, odnosno dvorišnu ogradu pored koje su se nalazila djeca.

Dječak Dženan (9) je zadobio teške povrede glave od kojih se, na svu sreću, uspješno oporavlja. Nažalost, on je, kao i dvije povrijeđene djevojčice po imenu Džana i Darija (6, 12) ostao bez desne potkoljenice.

Jedna povrijeđena djevojčica prebačena je u Njemačku, a u Donjoj Koprivni je boravila kod djeda i nane. Ona je te kobne noći pozvala drugare da joj se pridruže u igri, a među njima su bili brat i sestra, s kojim je sjedila na potpornom zidiću u koji je udario pomahnitali vozač.

Prvobitno je bilo planirano da djevojčica bude prevezena helikopterom u Njemačku, ali su ljekari procijenili da je njeno stanje dovoljno stabilno za transport sanitetskim vozilom,pišu Vijesti

Djevojčica je prevezena u Njemačku, gdje će nastaviti liječenje.

Za danas u 19 sati najavljeno je i održavanje skupa podrške ispred Sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove.

Inače, ovu cestu neki mještani nazivaju “dionicom smrti”, s obzirom da je na njoj do sada osam osoba izgubilo život.

Podsjetimo, Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, a odluka o pritvoru donesena je 6. septembra na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Horozović je osumnjičen za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja.

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