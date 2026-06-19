Evo što Bosni i Hercegovini treba za prolaz grupe

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz od 4:1 protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na Svjetskom prvenstvu, nakon lošeg finiša susreta. Ekipa selektora Sergeja Barbareza sada ima jasnu računicu za prolazak u narednu fazu, ali i scenarij po kojem bi mogla ispasti i u slučaju pobjede u posljednjem kolu.

Nakon dva odigrana meča, Bosna i Hercegovina ima jedan bod osvojen protiv Kanade u prvom kolu. Za plasman u nokaut-fazu, u posljednjem susretu mora savladati Katar. To je, prema trenutnoj situaciji, najrealniji put ka prolazu, jer bi u slučaju remija završila sa dva boda, što gotovo sigurno ne bi bilo dovoljno za nastavak takmičenja,piše Avaz

Postoji i komplikovan scenario u kojem BiH može ispasti čak i uz pobjedu nad Katarom. Ako Katar pobijedi Kanadu u večerašnjem meču, može doći do kruga u kojem bi sve četiri selekcije završile sa po četiri boda. U tom slučaju BiH bi morala pobijediti Katar u posljednjem kolu, dok bi Kanada morala savladati Švicarsku.

Tada bi o plasmanu odlučivala gol-razlika, a BiH ju je teškim porazom protiv Švicarske značajno narušila, pa bi u završnici grupne faze vjerovatno bila primorana na uvjerljivu pobjedu.

Ipak, malo je vjerovatno da će se poklopiti oba potrebna rezultata — trijumf Katara nad Kanadom i kasnije pobjeda Kanade protiv Švicarske. Realnije je da bi pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu trebala biti dovoljna za plasman Bosne i Hercegovine u nokaut-fazu, bilo kao drugoplasirana selekcija grupe ili među osam najboljih trećeplasiranih timova.

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