Velike razlike među entitetima: Evo kolike su penzije u RS, a kolike u FBiH

Ministarstvo finansija bh. entiteta RS informiše javnost da će sutra, 08. maja biti isplaćene aprilske penzije u ovom dijelu BiH za koje je u Budžetu tog entiteta obezbjeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Vlada RS će u predstojećem periodu, u procesu izrade rebalansa budžeta, voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Budžetom RS je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u tom dijelu BiH.

Praveći usporedbu u visini zasluženih penzija, jasno se vidi koliko koji entitet izdvaja novca za najugroženiju kategoriju stanovništva. Osim toga, visina minimalnih penzija između dva entiteta je neusporediva.

Tako su, recimo, u entitetu Republika Srpska iz svog budžeta za mjesec april izdvojili 180 miliona KM, dok je Federacija BiH je izdvojila potrebna sredstva za isplatu koja iznose oko 355,4 miliona KM.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, garantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM, prenosi Novi.

