Objavljena vremenska prognoza za vikend: Nestabilno vrijeme od danas popodne, ali temperatura raste

Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su prognozu za vikend pred nama.

Kako navode, od sutra, (petak, 8. maja), nakon pretežno sunčanog jutra, od sredine dana i poslijepodne postepeno naoblačenje sa juga. U dijelovima istočne, centralne i zapadne Bosne najprije će u poslijepodnevnim satima, razvojem oblačnosti, biti lokalno kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Zatim, u večernjim satima i tokom noći na subotu, 9. maja, nestabilnosti će se proširiti na veći dio zemlje, prema njihovoj prognozi, pa će tako i kiše biti tokom noći na subotu u većem dijelu zemlje. Najviše padavina se očekuje u istočnim, centralnim i zapadnim dijelovima Bosne.

“U subotu prvi dio dana uglavnom oblačno vrijeme uz lokalno kišu, dok bi poslijepodne dolazilo do postepenog smanjenja oblačnosti sa zapada, ali uz mogučnost za još poneki pljusak u sjevernim dijelovima Bosne.

U nedjelju, 10. maja, nakon pretežno sunčanog jutra, kasnije u nastavku dana postepen porast oblačnosti sa zapada koji će donijeti lokalno kišu i pljuskove.

Dnevna temperatura u petak i subotu 15 do 21, lokalno do 24 °C. U nedjelju toplije uz temperaturu do 27 °C na sjeveroistoku Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u petak i subotu uglavnom sjevernog smjera, u nedjelju južni i jugozapadni.

Čestice saharskog pijeska i prašine će i dalje biti prisutne nad našim krajevima, obzirom da će oblačnost i povremene padavine dolaziti sa Sredozemlja. Najveća koncentracija saharskog pijeska i prašine se očekuje, prema trenutnim prognozama, na početku sljedeće sedmice kada će i nebo biti osjetnije zamućeno”, objavili su meteorolozi, prenosi novi.

