BH Meteo objavio prognozu: Evo gdje nas očekuju jači grmljavinski pljuskovi

U ostatku zemlje danas od sredine dana i poslijepodne razvojem oblačnosti bit će lokalno kiše i pljuskova sa grmljavinom.

“Jači grmljavinski pljuskovi danas poslijepodne izgledni na zapadu Hercegovine, na jugozapadu Bosne i u dijelu oko Sarajeva. Postoje šanse da lokalno bude nevremena uz obilnu kišu za kratko vrijeme (do oko 50 mm) i sitni led.

Navečer i tokom noći na četvrtak (16. april) mirnija atmosfera, pa zatim u četvrtak tokom dana ponovo nestabilno u većem dijelu zemlje uz lokalno pljuskove, ali ovog puta samo kratkotrajne i slabije.

U petak (17. april) i za vikend (18./19. aprila) nešto stabilnije vrijeme i više sunčanog vremena. Razvojem oblačnosti tokom dana samo rijetko moguće malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Do kraja sedmice vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Ugodno toplo uz dnevnu temperaturu od 15 do 20, lokalno do 23 °C, a jutarnja većinom od 5 do 10, lokalno do 13 °C”, naveli su, prenosi Novi.

