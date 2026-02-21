Nedžad Kahrimanović, brat ubijene Amre: Obaveza svakog građanina je podržati omladinu

Nedžad Kahrimanović, brat tragično ubijene Amre Kahrimanović, danas je prisustvovao protestima u Sarajevu kako bi pružio podršku mladima i njihovim zahtjevima.

On ističe da je obaveza svakog građanina da podrži omladinu i njihove inicijative:

– Ako je omladina pozvala, to je obaveza svakog građanina da bude prisutan i pruži podršku ovom skupu – poručuje Kahrimanović.

Tokom protesta, Kahrimanović je nosio transparent u znak podrške djevojčici koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći i kojoj je, nažalost, amputirana noga, pokazujući solidarnost i humanost u teškim trenucima.

