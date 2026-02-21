BiH

Nedžad Kahrimanović, brat ubijene Amre: Obaveza svakog građanina je podržati omladinu

Objavljeno prije 32 minute

Ako je omladina pozvala, to je obaveza svakog građanina da bude prisutan, poručuje Kahrimanović

Nedžad Kahrimanović, brat tragično ubijene Amre Kahrimanović, danas je prisustvovao protestima u Sarajevu kako bi pružio podršku mladima i njihovim zahtjevima.

On ističe da je obaveza svakog građanina da podrži omladinu i njihove inicijative:

– Ako je omladina pozvala, to je obaveza svakog građanina da bude prisutan i pruži podršku ovom skupu – poručuje Kahrimanović.

Tokom protesta, Kahrimanović je nosio transparent u znak podrške djevojčici koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći i kojoj je, nažalost, amputirana noga, pokazujući solidarnost i humanost u teškim trenucima.


