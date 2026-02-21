Hana Hadžiavdagić na protestima u Sarajevu: Vraćam konju glavu kad vi vratite pare

Nosila je transparent na kojem je pisalo: “Vraćam konju glavu kad vi vratite pare”.

Demonstranti su se okupili ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine te se zaputili prema zgradi Tužilaštva Kantona Sarajevo. Saobraćaj je blokiran. Prisutnima su se obratili organizatori koji su zamolili prisutne da sa sobom ne nose alkohol, fantomke ili narkotička sredstva.Hadžiavdagić od prvog dana podržava mlade koji se okupljaju u znak solidarnosti s porodicama žrtava i na miran način bore za bolje sutra. Prije protesta je na Instagramu napisala,piše Klix

“Sarajevo, danas mirno i odlučno. Nemojte da nas iznenadi pojavljivanje režimskih provokatora koji imaju za cilj da blate našu dostojanstvenu borbu za pravdu. To su old school trikovi vlasti, kao i pojavljivanje huligana koji žele iskoristiti ovu situaciju da prave haos. To nismo mi”.



Građanima je dalje poručila da ako uoče takve, da se ne obračunavaju s njima, već da zatraže pomoć policije.

“Njihov je posao da nas zaštite! Pamet u glavu, transparent u ruke”, zaključila je Hadžiavdagić.

