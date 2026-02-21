Vijesti

Emotivan govor oca Džejle Drapić: Neka se čuje glas..

Objavljeno prije 43 minute

Protestima u Sarajevu prisustvuje i otac Džejle Drapić, maloljetnice koja je preminula nakon komplikacija usljed liječenja zuba.

Svi smo jednaki pred zakonom. Nek se čuje glas ove omladine i ovih očeva ožalošćenih, što su nam ubice djecu spustili u crnu zemlju. A oni se šepure, jedu, ismijavaju nas, blate nas po medijima…””Ovo je sramota, tjeraju nas na svašta. Sreća imamo nekog sabura u sebi, pa ovo guramo da ide pravedno, ali ne znam dokle”,pišu Vijesti


