Na protestu u Sarajevu pročitani zahtjevi: Građani žele pravnu državu i siguran javni prijevoz, Vlada KS mora otići

Protesti u Sarajevu održavaju se danas povodom stravične nesreće koja se dogodila 12. februara 2026. godine kod Zemaljskog muzeja BiH kada je tramvaj iskočio iz šina.U nesreći je stradao sarajevski student Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, a četiri osobe su zadobile povrede, od kojih jedna teške. U nesreći je djevojci (17) amputirana noga i ona je i dalje u bolnici.

Protesti su danas održani i u Tuzli, a sutra su najavljeni u Brčkom. Danas je skup podrške održan i u Zenici, a tamošnji građani su poručili da će izaći na protest i iduću subotu.

14:45 Demonstranti i dalje skandiraju i kreću se u koloni ka Zemaljskom muzeju BiH.

14:30 Učesnici protesta krenuli su ka Zemaljskom muzeju BiH14:27 Učesnici protesta skandiraju: “Ubice, ubice!”

14:23 Građani skandiraju “Pravda, pravda!”.14:21 Još jedna učesnica obratila se prisutnima podsjetivši na tragediju koja se desila u Domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine, kada je smrtno stradalo 17 ljudi nakon požara.

Osvrnula se i na poplave koje su pogodile Donju Jablanicu 2024. godine u oktobru.

Također, pomenula je ubijenog Dženana Memića, čiji slučaj nikada nije riješen. 14:12 Demonstranti skandiraju: “Hota napolje!”. Učesnici su pročitali njihove zahtijeve, poručivši kako im treba vladavina prava i pravna država.

Na protestima je poručeno kako “Adnan nije sam”, aludirajući na Adnana Kasapovića vozača tramvaja, koji je bio u pritvoru, nakon čega je pušten na slobodu.

Učesnica protesta je poručila danas je strašno koji je tramvaj koji je prouzrokovao nesreću prošle godine bio 50 puta uklanjan iz saobraćaja.

Istakla je da Skupština KS mora podnositi izvještaj o GRAS-u i Centrotransu koji treba između ostalog sadržati i izvještaj o sigurnosti javnog prijevoza.

Građani traže javni gradski prijevoz, koji treba biti besplatan. Zatraženo je i učešće međunarodnih istražitelja na ovom slučaju te pravo na kretanje. Ponovo je poručeno kako učesnici protesta nisu članovi niti jedne stranke. Poručili su kako Vlada KS mora otići,piše Avaz

14:04 Demonstranti skandiraju: “Tužioci napolje!”

13:57 Građani su stali pred Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992–1995.).13:45 Demonstranti se kreću ka pomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992–1995.) skandirajući “Pravda, pravda”.

