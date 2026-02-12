Evo ko je uhapšeni Mirza Hatić: Pucnjave, oružana pljačka, pokušao reketirati Halida Bešlića, prijetio Baki Prasetu…

Mediji bruje o vijesti da je uhapšen Mirza Hatić zbog ugrožavanja sigurnosti. Vijesti o njemu i ranije su punile portale. Bio je upucan, a ranije je dovođen u vezu sa rijaliti zvijezdom Majom Marinković.

Mirza Hatić rušio je pravoslavni krst, htio da uđe u Zadrugu, a svojevremeno je vrijeđao Kristijana Golubovića i youtubera Baku Praseta.

Javnost je prvi put čula za Hatića 2014. godine kad je javno priznao da je srušio pravoslavni krst na Zlatištu koji predstavlja spomen-obilježje Srbima poginulim tokom rata u Sarajevu.

On je, također, hapšen i zbog oružane pljačke.

Hatić je prijetio Baki Prasetu nakon što je youtuber izjavio da neće pružiti pomoć državljanima Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju.

– Gdje te sretnem, znači, uši ću ti iščupati, fuj si – poručio je Hatić tada youtuberu.

Mirza je svojevremeno imao sukob i sa Kristijanom Golubovićem. Oni su najavljivali uživo okršaj, a sukob na mrežama svi su ispratili.

– Pošto vidim da Kristijan izbjegava susret, možda se prepao, možda kada vidi ovu nošnju Sulejmana Veličanstvenog možda se prepadne malo, malo mi je malo, ali ipak mi stoji – napisao je on tada i dodao:

– Pošto vidim da nećeš da se biješ, regularno sve da organizujemo, ja sam tebi uzeo kod jednog gospodina na Čaršiji, on jedini ima ovu radnju na Čaršiji, jedne prelijepe dimije. Samo mi reci, molim te, adresu gdje da ti ih pošaljem, pa se po Beogradu malo foliraj s dimijama – napisao je on.

– Ne šaljem ja ovo Kristini, ja ovo tebi šaljem. Ne trebaju ti štikle, imaš nanulice. Evo ti i nanulice pa pleši po Beogradu, foliraj, jer to i radiš. Eto, samo mi javi adresu molim te da ti pošaljem ovo – rekao je Hatić.

Hatić je 2016. godine osuđen na četiri i po godine zatvora, a nakon presude produžen mu je pritvor u trajanju od devet mjeseci.

On je osuđen jer je počinio krivično djelo iznude i kao organizator grupe počinio krivično djelo krađe te nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije.

Mirza je već hapšen u maju 2015. godine u akciji FUP-a pod optužbom za reketirenje nekoliko osoba.

Hatić je svojevremeno na društvenoj mreži Tik Tok vrijeđao Dalilu Dragojević.

Uživo tokom prenosa njih dvoje su igrali popularni meč na TikToku, a opklada za onog ko izgubi je bila da mjauče. Međutim, Dalili se to nije dopalo, pa je napravila problem.

– Neću da mjaučem. Uskoro treba da radim ozbiljan posao, ne želim da se blamiram – poručila je Dalila Mirzi na šta je on burno reagovao.

– A kad si se gu*ila u “Zadruzi”? Hoćete zbog toga snimiti. J***** si se tamo pred svima, a sad vamo nećeš da kukuričeš. Je li to moral? Šta je to? Šta glumiš ti, jesi li ti svetica? – poručio je bijesno Hatić i izazvao gnjev javnosti zbog užasnih riječi.

Mirza je, nakon skoro 10 godina robije, 2022. godine izašao iz zatvora i poručio da je kriminal ostavio iza sebe.

Hatić je nedavno bio u žiži interesovanja zbog odnosa sa Majom Marinković, koja je uživala u njegovom društvu dok je bila u posjeti tadašnjem dečku Bilalu Brajloviću.

Mirza je tada objavio njihovu zajedničku fotografiju i upitao pratioce da li su on i Maja lijep par i zbunio tom prilikom mnoge, a potom je u nastavku napisao “Moja ljubav”.

Pokušao reketirati Halida

Koliko je Halidova dobrota i želja da svima pomogne, plašila i one najgore kriminalce i tjerala ih da se postide, dovoljno govori i Hatićeva priča.

Naime, Mirza Hatić je svojevremeno otkrio kako je pokušao da reketira Halida Bešlića, ali mu nije pošlo za rukom.

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak u kojem Mirza Hatić otvoreno govori o svom pokušaju reketiranja legendarnog pjevača.

– Jednom prilikom, dok sam se bavio takvim stvarima, otišao sam ispred njegovog hotela i tražio novac. Znao sam da ga ima jer je nekoliko dana ranije održao koncert – ispričao je Hatić.

Bešlić u prvi mah nije ni shvatio da se radi o pokušaju reketiranja.

– Mislio je da prosim. Rekao mi je: ‘Pomoći ću ti, druže, reci koliko ti treba.’ Mene je bilo sramota i otišao sam kući, nisam mu uzeo ništa – priznao je Hatić, prenosi Telegraf.

