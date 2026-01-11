Gradi se ogromni tržni centar na jugu BiH: Evo koji sve poznati brendovi dolaze

Čapljina se ubrzano pozicionira kao novo trgovačko i poslovno središte juga Hercegovine, a jedan od ključnih projekata koji to potvrđuju svakako je novi tržni centar Corner park.

Čapljinski portal ekskluzivno je doznao koji će brendovi činiti okosnicu ovog modernog shopping centra čije je otvorenje planirano za proljeće 2026. godine.

Prema informacijama do kojih smo došli, Corner park u Čapljinu dovodi snažnu kombinaciju domaćih i međunarodnih imena, čime se lokalnoj zajednici, ali i kupcima iz šire regije, donosi potpuno novo iskustvo kupovine – na jednom mjestu, u suvremenom i arhitektonski atraktivnom prostoru.

Poznata imena pod jednim krovom

Među brendovima koji će otvoriti svoje poslovnice u tržnom centru Corner park nalaze se: Namex, dm drogerie markt, Pepco, Đak sport i Sinsay, čime će Čapljina po prvi put dobiti koncentraciju popularnih retail lanaca kakva je do sada bila rezervisana za veće gradske centre

Osim trgovina, Corner park donosi i bogatu ponudu usluga i ugostiteljskih sadržaja. Posjetiteljima će na raspolaganju biti caffe bar, Mlinar, Mobitel Shop, Duhan promet, kao i poslovnica Hrvatske pošte Mostar, što dodatno potvrđuje da je riječ o centru osmišljenom kao svakodnevno funkcionalno odredište, a ne samo mjesto za kupovinu.

Ponudu će zaokružiti i apoteka, kao i dječja igraonica, čime se jasno daje do znanja da je Corner park projektiran kao porodično orijentisan tržni centar, prilagođen svim generacijama

Tržni centar Corner park gradi se u Tasovčićima, uz magistralnu cestu M17, na izuzetno frekventnoj lokaciji.

Riječ je o velikom trgovačkom kompleksu koji se prostire na više desetina hiljada kvadratnih metara, s modernim arhitektonskim rješenjima, prostranim parkiralištem i jasno definisanim zonama za kupovinu, usluge i odmor.

Ekskluzivnim snimkama iz zraka već smo ranije pokazali kako se radi o projektu koji značajno mijenja vizuru ovog dijela Čapljine te donosi potpuno novu dimenziju urbanog razvoja grada.

3D vizualizacija otkriva budući izgled Corner parka

Dodatnu sliku onoga što Čapljinu očekuje donijela je i 3D video vizualizacija tržnog centra Corner park.

Kroz detaljno izrađene prikaze jasno je vidljivo da investitori posebnu pažnju posvećuju funkcionalnosti, estetici i ugodnom boravku posjetitelja, uz naglasak na otvorene prostore, prirodno osvjetljenje i logičan raspored sadržaja.

Nova radna mjesta i snažan privredni impuls

Osim obogaćivanja trgovačke ponude, Corner park će imati i snažan uticaj na lokalnu privredu.

Otvaranje tržnog centra donijet će nova radna mjesta, kako u samim poslovnicama, tako i u pratećim djelatnostima, čime se dodatno jača poslovna klima u Čapljini.

Sve navedeno potvrđuje da Corner park nije samo još jedan trgovački objekt, već strateški projekt koji Čapljinu pozicionira kao sve važnije regionalno središte za kupovinu, usluge i svakodnevni život.

