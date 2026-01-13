Ova ponašanja ukazuju na privrženost mačke prema vama

Mnoge mačke privrženost prema vlasnicima pokazuju tiše i suptilnije, a veterinarka Liza Cahn izdvojila je znakove koji mogu upućivati na to da je mačka u velikoj mjeri vezana za vlasnika.

Ona ističe da mačke na mnogo drugačiji način iskazuju vezanost, piše Newsweek.

“Na veterinarskom fakultetu nas uče da mačke nisu samo mali psi. One se ističu po svojoj anatomiji, osnovnim potrebama, zdravstvenim izazovima, društvenom ponašanju i načinu komunikacije”, kazala je.

Cahn ističe da su opušteno držanje, uspravan i blago savijen rep, lagano pomicanje vrha repa ili poluzatvorene oči često znakovi da se mačka uz vas osjeća dobro.

Uz to, predenje se može javiti kada se mačka osjeća sigurno i opušteno, često dok je mazite ili dok leži uz vas.

Sporo treptanje, koje se često naziva mačji poljubac je dodatni znak bliskosti.

“Ovo ponašanje se lako zamijeni za pospanost, ali kada vas mačka pogleda, pa nježno zatvori i otvori oči, ona time poručuje da se uz vas osjeća sigurno i opušteno. Također, mnoge mačke vole kada im uzvratite sporim treptanjem”, navela je veterinarka.

Osim toga, kada vas mačka liže, to je dio ponašanja kojim jača vezu i time pokazuje da vas doživljava kao člana porodice. Također, guranje glavom, poznato i kao “bunting” je jedan od načina na koji mačke pokazuju privrženost i pritom vas obilježavaju svojim mirisom.

Mijaukanje je također oblik komunikacije koji mačke uglavnom upućuju ljudima, a ne drugim mačkama. Uz to, ako mačka bira spavati na vama, ili uz vas, to je jedan od jačih znakova povjerenja, jer su najranjivije dok spavaju.

Razigrano ponašanje je često jasan znak povezanosti. Također, ako vam mačka donosi poklone, ona time pokazuje bliskost.

