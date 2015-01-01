Danas oblačno s kišom, evo gdje će padati snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će u sjevernim područjima Bosne postupno prelazit u susnježicu i snijeg.

Na planinama sa snijegom. U Hercegovini uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. U Hercegovini povremeno i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 6 stepeni,piše Avaz

