Stiže nagla promjena: Kiša, snijeg i pad temperature danas zahvataju cijelu BiH

Do kraja dana ili tokom noći, u krajnjem sjeverozapadu Bosne kiša bi mogla preći u susnježicu ili snijeg. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretale su se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10, dok se dnevne očekuju od 2 do 8 stepeni, a na jugu do 13 °C.

U Sarajevu danas pretežno oblačno uz povremenu kišu. Jutarnja temperatura bila je oko 3, a dnevna će se kretati oko 6 °C, prenosi N1.

Facebook komentari