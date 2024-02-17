Na vidiku novi nalet ogranka Polar Vortexa u BiH: ‘Dobro pogledajte ovaj datum u decembru’

„Početkom naredne sedmice jutra će biti hladna, uz mraz i lokalno maglu. U pojedinim kotlinama magla može biti dugotrajna.

Najhladnije će biti u nedjelju i ponedjeljak (1. 12.) ujutro, s temperaturama između -7 i 0°C, lokalno do 3°C. Tokom dana, uz sunčanije vrijeme, očekuju se temperature od 7 do 13, lokalno i do 16°C“, saopćeno je iz BH Meteo.

Prema prognozi poznate norveške stranice yr.no, čije su meteorološke procjene precizne i cijenjene širom Europe, ova sedmica u Sarajevu i BiH trebala bi proteći bez većih padavina, uz povremene sunčane periode. Dnevne temperature će se kretati između 9 i 12 stepeni.

Ipak, poznati meteorolog-amater iz Hrvatske Dino Dundić upozorava da bi region Zapadnog Balkana, uključujući BiH i Hrvatsku, mogao sredinom decembra zahvatiti novi talas hladnoće.

„Fino ovo izgleda za datum 13. decembar. Modeli se počinju popravljati po pitanju novog zimskog ugriza i naleta ogranka Polar Vortexa prema Europi“, napisao je Dundić na svojoj Facebook stranici, dodajući da će nastaviti pratiti razvoj situacije, prenosi Novi.

