Objavljena prognoza za BiH: Snijeg stiže danas, a pročitajte i kakvo će vrijeme biti do ponedjeljka

Temperature zraka u 7 sati: Bihać i Drvar 0 stepeni, Banja Luka, Bjelašnica, Jajce, Prijedor i Sanski Most 1, Bugojno i Gradačac 3, Bijeljina, Doboj i Tuzla 4, Zenica 5, Srebrenica 6, Sokolac 7, Sarajevo 8, Livno 9, Trebinje 11, Mostar 14 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 931 milibar, za 11 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini bit će nepovoljne zbog hladnog, vlažnog vremena i padavina. U Bosni se očekuju kiša, susnježica i snijeg, što može pojačati tegobe kod osoba s reumatskim i respiratornim bolestima te uzrokovati umor i glavobolje. U Hercegovini će kiša i jugo izazivati nervozu, glavobolje i smanjenu koncentraciju. Preporučuje se toplija odjeća, smanjenje aktivnosti na otvorenom i oprez kod hroničnih bolesnika.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Bosni će u nizinama padati kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U večernjim satima u Bosni i u nizinama se očekuje snijeg. U Hercegovini će padati kiša. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini je jugo. Temperatura zraka većinom između 2 i 9, na jugu zemlje od 10 do 15 stupnjeva. U Sarajevu oblačno sa kišom. Kiša krajem dana, može prelazit u susnježicu i snijeg. Najviša dnevna oko 9 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, a na jugu kiša. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu od 6 do 10 stepeni.

Nedjelja: Pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati slab snijeg, a na jugu će padati kiša. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu od 4 do 8 stepeni.

Ponedjeljak: Novo naoblačenje sa zapada koje će u drugoj polovini dana uvjetovati kišu. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

