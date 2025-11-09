Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Kiša i tmurno vrijeme zadržat će se do utorka, a Čubrilo je objavio detaljnu prognozu u kojoj objašnjava šta se može očekivati nakon tog perioda.

Priliv hladnog zraka do utorka, padavine u talasima

„Od danas do narednog utorka na vrijeme kod nas utjecat će prostrano depresivno polje nad Mediteranom i priliv relativno hladnog zraka. U nedjelju se na kratko na jugoistoku Srbije očekuje zatopljenje. Padavine će stizati u talasima – prvi je već u toku, a drugi će biti od nedjelje kasno uveče do ponedjeljka poslijepodne. Oba naleta kiše uglavnom će zahvatiti istočne, južne i djelimično središnje oblasti regiona, dok bi zapadnije bilo uglavnom suho. Vjetar će najprije biti istočni, zatim slab jugozapadni, a potom slab do umjeren sjeverni. Dnevni maksimumi kretat će se od +4 do +11 stepeni, a samo na jugoistoku Srbije nakratko i do oko +17 stepeni Celzijusa. Najviši planinski vrhovi Crne Gore i jugozapadne Srbije povremeno će imati i snijeg.“

Od srijede promjena sinoptike

„Od srijede slijedi promjena sinoptičke situacije. Uz razvoj jakog ciklona na sjeverozapadu Evrope taj dio kontinenta očekuje jače pogoršanje i zahlađenje, pa bi ponegdje bio moguć i snijeg u nižim predjelima. Naš dio kontinenta, istočno od Alpa, ostat će do oko 20. novembra u toplom sektoru tog ciklona. Uz dominantno južno strujanje, biće uglavnom suho i znatno toplije od prosjeka. Noći će biti hladne, ponegdje uz slab mraz ili maglu, ali bi se tokom dana temperature kretale između +14 i +19 stepeni Celzijusa.“

Zahlađenje nakon 22. novembra

„Zahlađenje nad našim područjem moguće je tek poslije 22. novembra, ali zasad nije moguće precizno reći koliko bi bilo izraženo. Trenutno se ne očekuje nikakvo jako zahlađenje ni ozbiljan rani novembarski snijeg u nizijama. Vidjet ćemo kako će se sinoptika dalje razvijati, ali dugoročni ECMWF model sve do oko 8. decembra simulira temperature barem malo iznad prosjeka.

Do srijede pravo jesenje vrijeme, a potom slijedi stabilizacija i zatopljenje“, zaključuje Čubrilo, uz napomenu da su „izneseni podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, te da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode“. prenosi Novi.

Facebook komentari