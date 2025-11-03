BiH

Povećanje prihoda od indirektnih poreza za pola milijarde KM

7.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Ovi prihodi za deset mjeseci 2025. godine iznosili su 10 milijardi i 88 miliona KM i veći su za 544 miliona KM ili 5,7 % u odnosu na isti period 2024. godine kada su iznosili 9 milijardi i 544 miliona KM.

UINO je za deset mjeseci 2025.godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 822 miliona maraka.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za deset mjeseci 2025. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 8 milijarde i 265 miliona KM i veći su za 5,71 % u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za deset mjeseci 2024.godine.

U oktobru 2025.godine prikupljena je 1 milijarda i 81 miliona KM indirektnih poreza što je za 31 miliona KM više u odnosu na oktobar 2024.godine.

Za finansiranje državnih institucija za deset mjeseci 2025. godine raspoređen je iznos od 841 milion KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 4 milijarde i 565 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 557 miliona KM i Brčko distrikt 256 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u deset mjeseci 2025.godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh