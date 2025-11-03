Povećanje prihoda od indirektnih poreza za pola milijarde KM

UINO je za deset mjeseci 2025.godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 822 miliona maraka.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za deset mjeseci 2025. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 8 milijarde i 265 miliona KM i veći su za 5,71 % u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za deset mjeseci 2024.godine.

U oktobru 2025.godine prikupljena je 1 milijarda i 81 miliona KM indirektnih poreza što je za 31 miliona KM više u odnosu na oktobar 2024.godine.

Za finansiranje državnih institucija za deset mjeseci 2025. godine raspoređen je iznos od 841 milion KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 4 milijarde i 565 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 557 miliona KM i Brčko distrikt 256 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u deset mjeseci 2025.godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

