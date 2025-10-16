Objavljena prognoza do ponedjeljka: Evo kad i gdje će biti kiše

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica i Livno 0; Drvar 1; Bugojno i Srebrenica 2; Sarajevo 3; Zenica 4; Jajce 5; Sanski Most, Tuzla i Zvornik 6; Banja Luka 7; Gradačac 10; Trebinje 11; Mostar 12°C.

Danas će veći dio dana preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama i sjevernim područjima Bosne će biti dosta niske oblačnosti ili magle. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana postepeno naoblačenje sa juga. U noći na petak kiša može padati na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. U Sarajevu pretežno sunčano. Naoblačenje u noći na petak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je kiša najizglednija na području Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C.

U nedjelju više niske oblačnosti prije podne. Sunčanije u drugoj plovini dana. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C.

U ponedjeljak veći dio dana će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

