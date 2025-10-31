U ponedeljak Dan žalosti u Brčkom povodom smrti Halida Bešlića

Nakon konsultacija u Vladi Distrikta, odlučeno je da će u Brčkom, u ponedjeljak 13.oktobra, biti proglašen dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića, potvrdio je za Fenu gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.

Prema njegovim riječima, odluka je donesena nakon zahtjeva većeg dijela javnosti i uz uvažavanje pravne i političke prirode distrikta.

– I ova odluka, na žalost, potvrdjuje da su ljudi kao Bešlić, još uvijek, prava rijetkost među nama, jer je u vremenu mržnje i podjela pokazao da se može voljeti svoje, ali istovremeno poštovati i uvažavati druge. Zato je bio rado viđen i na svojoj rodnoj Romaniji, u Sokocu, jednako kao i Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Brčkom i svim gradovima u RS i FBiH, ali i širom država regiona, gdje god je dolazio i gdje su se slušale njegove pjesme. Svojim stvaralaštvom i načinom života i komunikacije, humanošću i emocijom, povezivao je ljude i narode na prostorima bivše Jugoslavije – rekao je Milić.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na svim institucijama distrikta dok su radio i televizijski emiteri u obavezi da prilagode svoj program ovoj odluci.

Facebook komentari