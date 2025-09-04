Dodik bez titule u prilogu RTS-a: Bio gost na vojnoj paradi

U jutarnjem dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS) emitovan je prilog o jučerašnjoj vojnoj paradi “Snaga jedinstva”, održanoj u Beogradu, u kojem Milorad Dodik, lider SNSD-a, nije bio potpisan nijednom titulom, čak ni kao predsjednik stranke.

Za razliku od ostalih zvaničnika, poput predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je jasno označen funkcijom, Dodik je u kadru ostao bez ikakve identifikacije. Bio je jedini među visokim zvanicama koji trenutno ne obavlja nijednu javnu funkciju.

Tokom događaja, Dodik je iskoristio trenutak kada je šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, predsjednik UAE, napustio manifestaciju, te je sjeo pored Vučića, u prvi red.

Uredništvo RTS-a očigledno je svjesno da bi predstavljanje Dodika kao nosioca funkcije bilo netačno i potencijalno kontroverzno, budući da mu je presudom Suda BiH zabranjeno obavljanje bilo koje javne funkcije narednih šest godina. Funkciju predsjednika Republike Srpske formalno je prenio na Davora Pranjića, iako ga pojedini mediji u entitetu RS i dalje predstavljaju kao aktuelnog predsjednika.

U tom kontekstu, izostanak bilo kakvog potpisa ili titule uz Dodikovo ime u prilogu RTS-a može se tumačiti i kao jasna poruka iz Beograda – distanciranje od njegovog političkog statusa i potvrda da ga se, barem zvanično, ne može predstaviti kao nosioca funkcije koju više ne obavlja.

Iako je poznato da Srbija često komentariše ili utiče na politička pitanja u Bosni i Hercegovini, uključujući entitet Republika Srpska, ovaj potez RTS-a djeluje kao suptilan signal promjene tona ili barem opreznog pristupa u aktuelnom trenutku.

