Crnadak napušta PDP-e, ako bude saradnje “s onima koji su uništili RS”

Igor Crnadak, potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i šef kluba poslanika te stranke u Narodnoj skupštini bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, najavio je da bi mogao napustiti ovu političku stranku.

Naglasio je da će to učiniti “ako ga bilo ko u stranci bude tjerao da odustane od svojih uvjerenja”.

“Ne bježim od toga da vam kažem: Ako se pred mene stavi takva jedna vrsta dileme, da moram da odustanem od onoga u šta vjerujem, pa, razićemo se onda, vjerovatno”, rekao je Crnadak u intervju za banjalučki portal Srpskainfo.

Dodaje da priča o nekom novom političkom subjektu, objektivno, već određeno vrijeme kruži po banjalučkim političkim krugovima.

“Apsolutno ne želim nikakvu saradnju s onima koji su uništili Republiku Srpsku, uspostavili ovoliku korupciju, napravili sistem u kojem se radi za jedan mali, uski krug porodica, koji su okrenuli vrijednosti u društvu. To je nešto što, zapravo, nije baš bila tolika bomba i tolika novost, barem za one koji prate političku scenu. Prava istina je da tu sada nema još uvijek nikakvih dešavanja. Međutim, mi jednostavno moramo do kraja raščistiti ovu situaciju u narednom periodu”, istakao je Crnadak, pišu Vijesti.ba.

