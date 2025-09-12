Šolak povezan s Moskvom

Međunarodni istraživački novinari razotkrili su složenu mrežu finansijskih i medijskih veza koje povezuju Balkan, Švicarsku i Ukrajinu. U centru priče nalaze se biznismen iz Srbije Dragan Šolak, osnivač medijskog holdinga „United Grupa“ i njegov partner Volfram Kuoni, švicarski advokat poznat kao bankar Moskve.

Naime, najnoviji podaci OCCRP dokazuju da je Šolakovo medijsko carstvo godinama koristilo offshore kompanije povezane s „Gazpromom“. Upravo je Kuoni, bivši potpredsjednik „Gazprombanke Švicarska“ pomogao u upravljanju tokovima novca koji su izvlačeni preko Malte, Lihtenštajna i Britanskih Djevičanskih Ostrva.

Prava cijena

Stoga se postavlja pitanje, hoće li više od 500 miliona KM BH Telecoma otići Šolaku, koji je, prema informacijama mreže istraživačkih novinara, povezan s Moskvom? S obzirom na to da se aktuelni menadžment BH Telecoma na čelu s generalnim direktorom Amelom Kovačevićem slavodobitno ponaša i u javnost predstavlja navodnu akviziciju kupovine bofl firme „Telemach“, ali se prava cijena odnosno kreditno zaduženje BH Telecoma kriju od javnosti kao zmija noge.

Iz BH Telecoma neko ih savjetuje da puste kraju informacije do kojih dolaze mediji i da reagiraju samo onda kada mediji navedu cijenu, s izjavama tipa „moja riječ protiv tvoje“, i u maniru „to nije istina“. Ako nije tako, zašto taj proces kupovine „Telemacha“ traje toliko dugo?

Kako je „Dnevni avaz“ ranije izvještavao, sve ovo se krije od javnosti i nema transparentnog saopćenja niti javno dostupnih podataka. Ovo zaduženje najbolje javne kompanije u FBiH izaziva ozbiljnu zabrinutost jer je ovo, kako navode, put ka uništenju imovine BH Telecoma, jer je „sva imovina popisana u gruntu pod hipotekom“.

Kakogod, „United Grupa“, čiji osnivač je Šolak, je javno zastupala liberalne vrijednosti, ali su njihovi televizijski kanali i novine više puta prenosili poruke ideologa Kremlja Aleksandra Dugina, koji je otvoreno pozivao na brisanje Ukrajine sa svjetske mape. Istovremeno, ime Volframa Kuonija pojavljuje se i u ukrajinskom kontekstu. Više godina bio je član odbora direktora kompanije „Ferrexpo AG“, švicarske firme koja je vlasnik Poltavskog rudarsko-prerađivačkog kombinata. U to vrijeme, kompanijom je upravljao ukrajinski oligarh Konstantin Ževago.

Izvlačenje novca

Ukrajinski Državni istražni biro (SBI) obavijestio je Ževaga u odsustvu o sumnji da je pronevjerio više od 2,5 milijardi grivni iz banke „Finansije i kredit“. Novinari također skreću pažnju na šutnju Dragana Šolaka. Kako je napisao novinar „Frankfurter allgemanie zeitunga“ Mikael Martens na platformi X, biznismen izbjegava svaki komentar o aktivnostima svoje kompanije, uprkos očiglednoj prijetnji po njen ugled.

– Gospodin Šolak je najbolje trebalo da objasni koliko je njegovo medijsko carstvo ugroženo, ali odgovor je uvijek isti – tišina – napisao je Mertens.

U međuvremenu, prema Panamskim papirima, Volfram Kuoni je godinama bio povezan s Aleksejem Milerom, šefom ruskog „Gazproma“. Šeme izvlačenja novca ukazuju na to je da švicarski advokat godinama upravljao offshore računima ovog Rusa.

Uvođenje ličnih sankcija

Kuoni je trenutno pod istragom Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) prema Manitski zakonu. Ovaj zakon omogućava uvođenje ličnih sankcija protiv onih koji su umiješani u korupciju ili služe interesima Kremlja.

Za Ukrajinu, ova priča ima poseban značaj. „Ferrexpo“ i dalje ostaje ključan za izvoz i metaluršku industriju zemlje. Ali na nivou korporativnog upravljanja, kompanija je bila povezana s osobom duboko integriranom u ruske finansijske mreže i informacione operacije. Ovo još jednom potvrđuje da Kremlj napada Ukrajinu ne samo oružjem već i putem ekonomije i medija.

