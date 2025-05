Vikend donosi stabilizaciju vremena, sunčanije prilike od nedjelje

Subota: Umjereno do pretežno oblačno. Mjestimično slaba kiša moguća je u Hercegovini, te u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnje temperature između 4 i 10 °C, na jugu do 12 °C. Najviše dnevne temperature između 15 i 20 °C, na jugu do 23 °C.

Nedjelja: U Hercegovini pretežno sunčano, dok će u Bosni biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U kotlinama i duž riječnih tokova moguća je jutarnja magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 3 do 9 °C, na jugu do 12 °C. Najviše dnevne temperature između 18 i 24 °C.

Ponedjeljak: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro u kotlinama i uz rijeke moguća magla i niski oblaci. Jutarnje temperature od 3 do 9 °C, na jugu do 12 °C. Dnevne temperature između 18 i 24 °C,pišu Vijesti

