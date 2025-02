Zima se ne predaje: Upaljen meteoalarm za dijelove BiH. Napadat će i do 20 cm snijega

“Visina sniježnog pokrivača do 10 cm, na planinama do 20 cm. BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina.

Količina padavina na zapadu od 20 do 40 mm/24h. BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, navode meteorolozi.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Sokolac 1; Ivan Sedlo 3; Bijeljina i Srebrenica 4; Drvar, Livno i Zenica 5; Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sarajevo i Tuzla 6; Doboj, Sanski Most i Trebinje 7; Bihać, Mostar i Široki Brijeg 8; Neum 13 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje praćeno povećanom naoblakom i padavinama, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, problemi sa snom. Sa noćnim satima i osjet hladnoće će se pojačati, s obzirom na dodatni pad temperatura.

Danas u Bosni i Hercegovini jače naoblačenje sa sjevera će uvjetovati padavine širom zemlje i pad temperature zraka. U Bosni se očekuje kiša, koja sredinom u Krajini prelazi u susnježicu i snijeg, a do kraja dana i u ostalim dijelovima Bosne. U Hercegovini će većinom padati kiša, a na planinama snijeg. Vjetar umjerene jačine južnog smjera koji će od sredine dana prema poslijepodnevnim satima postepeno prelaziti na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni, prenosi Radiosarajevo.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može padati slaba kiša, koja će u noći na subotu prelazit u susnježicu i snijeg. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.

U subotu, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne većinom sa slabim snijegom. Više padavina je u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina. U Hercegovini će prije podne većinom padati kiša. U jutarnjim satima snijeg može padati na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.

U nedjelju, u Bosni oblačno vrijeme. Malo do umjereno oblačno i sunčano u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.

U ponedjeljak, u Bosni oblačno vrijeme. Djelomično vedro u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

