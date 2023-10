KONAČNO JE OTKRIVENO: Evo zbog čega se 10 godina KRIJE STANJE MIHAELA ŠUMAHERA

Feliks Dam, advokat porodice Mihaela Šumahera, konačno je otkrio zbog čega nikada nije objavljen izvještaj o stanju legende Formule 1, poslije nesreće koju je doživio na skijanju!

Šumaher je prije 10 godina zadobio povrede opasne po život, bio je u indukovanoj komi i probudio se poslije 250 dana. Zatim je podvrgnut dvijema operacijama uklanjanja krvnih ugrušaka.

Za 10 godina koliko je ostao van očiju javnosti, o Šumaheru se skoro ništa ne zna. Zašto? Objasnio je upravo Dam za novinsku kuću LTO!

– Naravno, mnogo smo razgovarali o tome kako je to moguće. Tako da smo takođe razmotrili da li bi konačni izvještaj o Majklovom stanju mogao biti pravi način da to uradimo. Ali to ne bi bio kraj i morali bi da se stalno ažuriraju izvještaji o stanju. Jer kao onima koji su pogođeni, nije na vama da stavite tačku na medije – rekao je advokat porodice i dodao:

– Mogli su iznova i iznova da se hvataju za to i pitaju: “A kako to sada izgleda?” Jedan, dva, tri mjeseca ili godine nakon poruke. I ako bismo tada željeli da preduzmemo mjere protiv ovog izvještavanja, morali bismo da se pozabavimo argumentom dobrovoljnog samootkrivanja.

Kako Dam objašnjava, niko ne može tražiti privatnost činjenice koju je sam otkrio javnosti. Ali, čak i ako prijatelj, poznanik ili član porodice otkrije privatne informacije, to narušava privatnu sferu.

