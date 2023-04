Iz RS odgovorili Schmidtu: Odluka u RS neće biti provedena

Odluka Kristijana Šmita, kojom se navodno nameće dopuna Krivičnog zakonika, neće biti objavljena u Službenom glasniku i neće se primjenjivati u Republici Srpskoj. Šmit nije visoki predstavnik jer nema mandat potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN i njegove odluke nemaju nikakvo pravno dejstvo. Ovo je kriminalan pokušaj nametanja odluke osobe koja nema nikakav legitimitet – rekao je predsjednik manjeg bh entiteta Milorad Dodik.

Iz Vlade RS poručuju da odluka nije u skladu sa Ustavom i da na teritoriji RS nema pravno dejstvo.

– U ovoj državi definitivno se mora znati ko ima legalno i legitimno pravo da donosi zakone a to su skupštine širom ove zemlje i one će tako raditi. Šmit za nas nije visoki predstavnik, on je ovdje njemački turista i može da uživa u BiH koliko želi, ali što se tiče nametnutih zakona, on za Republiku Srpsku nije nametnuo nikakav zakon i neće biti poštovan – poručio je premijer RS Rsdovan Višković,pišu Vijesti

