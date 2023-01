Ammar Muderizović – prvi pilot u Evropi koji zna Kur’an napamet

Piše: Jasmin Alibegović

U moru negativnih dešavanja kojima smo svakodnevno okruženi, ne smijemo zaboraviti osvrnuti se i na pozitivne priče. Jedna od takvih stiže nam iz Novog Pazara, a glavni akter je 29-godišnji hafiz Ammar Muderizović, koji je apsolvent na Fakultetu za islamske studije i ujedno pilot u Wizz Airu, što ga čini prvim pilotom u Evropi koji zna islamsku svetu knjigu Kur’an napamet.

Nakon osnovne škole, završio je Medresu “Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru kao odličan učenik i đak generacije, a tokom školovanja uspješno je okončao i hifz te postao hafiz Kur’ana. Također, Medresu je predstavljao i na raznim takmičenjima, a posebno se izdvaja svjetsko takmičenje iz arapskog jezika u Istanbulu 2012. godine, kada je osvojio drugo mjesto.

Prvi u svojoj klasi od 30 pilota

“Vjera je temelj mog života, a hifz je moje najveće postignuće. To je, također, put koji zahtijeva požrtvovanost i posvećenost. Ranu mladost sam proveo u učenju ‘Kur’ana’ i na to sam posebno ponosan. Sigurno mi je hifz olakšao i uljepšao cijeli život u svakom segmentu“, kaže hafiz Ammar Muderizović.

Dodaje da je od djetinjstva bio fasciniran avionima, iako je do prije pet godina za njega pilotiranje avionom bio samo san.

“Saznavši da u Srbiji postoje pilotske akademije, počeo sam se ozbiljnije interesirati i istraživati. Upoznao sam jednog momka, sada velikog prijatelja Petra Sladića, koji je tada radio u kompaniji Air Serbia kao pilot. On me je uputio u neke osnovne stvari, dao mi veoma bitne informacije za početak školovanja, put koji me očekuje. Tada sam shvatio da ako postoje ljudi koji su uspjeli, sigurno mogu i ja. Pružio sam sebi šansu i odlučio se na taj korak, iako ta odluka nije bila laka. U tom momentu sam već bio ostvarena ličnost u Novom Pazaru, gdje sam već sa 24 godine radio dva posla, imao svoj stan i automobil. Sve sam to svjesno ostavio, žrtvovao i krenuo na dalek i nepoznat put“, priča Muderizović.

Kada je odlučio krenuti na taj put, počeo je s obukama za pilote te je upisao akademiju Linx Aviation u Beogradu, koju je završio u roku od 2,5 godine, kao prvi u svojoj klasi od 30 pilota.

Položio 14 ispita s ukupno 28.000 pitanja

“Prvo sam morao proći medicinski test, da bi se ustanovilo da li ispunjavam fizičke zahtjeve da budem pilot, i, hvala Bogu, sve sam prošao bez ikakvog problema. Pilotska obuka se sastojala iz dva dijela, gdje prvo dobivate licencu za privatnog pilota manjih letjelica, a onda licence za pilota velikih putničkih aviona.“

Nastavlja da je obuka za pilota putničkog aviona vrlo kompleksna i naporna.

“Neki ljudi nikad ne završe tu školu upravo jer su zahtjevi ogromni. Na primjer, postoji samo 14 ispita koji se trebaju položiti. Svaki od tih ispita ima u prosjeku 2.000 pitanja, što je ukupno 28.000 pitanja i sve je, naravno, na engleskom jeziku. Također, tih 14 ispita se mora položiti u maksimalno šest izlazaka, što znači da čovjek ne može jedan po jedan polagati, već mora više ispita odjednom. Ako se bilo koji od ispita ‘padne’ više od tri puta, sve do tad položeno se briše i mora se polagati svih 14 ispočetka… Mnogo raznih pravila i procedura koje dodatnu otežavaju taj cijeli put“, priča Muderizović, koji je završio i akademiju Albatros u Zagrebu.

Prema njegovim riječima, edukacija je zahtijevala mnogo truda, odricanja i strpljenja.

“S obzirom na to da imam porodicu, djecu, supruga i ja smo uspjeli ujedinjenim snagama sve izbalansirati. Odgovornost u ovom poslu je ogromna, tako da se mora dobro znati sve vezano za avion i letenje. Treba imati sposobnost snaći se u raznim izazovnim situacijama, kao i predvidjeti neočekivano“, navodi.

Slijedi specijalizacija za avion Airbus 320

PIspričao je kako je došao do mjesta pilota u jednoj od najvećih niskobudžetnih aviokompanija na svijetu.

“U periodu kada sam završio školovanje uvedeno je vanredno stanje zbog COVID-19, tako da sam bio sputan i ograničen u traženju posla. Kada se ukazala prva prilika, aplicirao sam za Wizz Air. Ubrzo su me pozvali na intervju, odnosno procjenu (assessment). Morao sam proći nekoliko testiranja, kao što su test inteligencije, poznavanje engleskog jezika, prostorna snalažljivost, teorijsko znanje i simulator aviona. Od 80 pozvanih, primljeno je 14, među kojima sam bio i ja.“

Dodaje da će, prije nego što počne letjeti s putnicima, ići na specijalizaciju za avion Airbus 320, koja traje dva mjeseca i koja će vjerovatno biti u francuskom Toulouseu.

“Tu ću se upoznati s karakteristikama aviona, procedurama, raznim situacijama. Taj trening, odnosno specijalizacija, zove se Type Rating i jedan je od najstresnijih školovanja pilota, jer mnogo novih informacija se dobije u vrlo kratkom periodu. Radi bolje slike, knjiga koju trebam proći u ta dva mjeseca dok traje specijalizacija ima oko 6.000 stranica. Naravno, nemoguće je sve to zapamtiti u tako kratkom periodu, ali čovjek mora biti u toku i shvaćati kako šta funkcionira.”

“I na ono famozno pitanje odgovor je: da, pilot mora znati šta svaki dugmić u avionu radi, za šta služi i pozadinu sistema koji stoje iza tog dugmića, tako da je sve to vrlo kompleksno“, napominje hafiz.

Hvala Allahu na svemu što mi je dao

Ovog Novopazarca nakon specijalizacije očekuje odlazak i život u gruzijskom Kutaisiju, odakle će letjeti na razne destinacije po Evropi i Aziji, a opisao nam je i kakav je osjećaj biti prvi pilot i hafiz Kur’ana u Evropi.

“Hvala Allahu na svemu što mi je dao. Lijepo se osjećam kada to čujem, naravno. To mi je podsjetnik na velike stvari u životu. Iako je to ogromna počast, također je velika odgovornost, pa se čovjek mora shodno tome i ponašati u životu. Do sada mi je veliki broj ljudi čestitao na uspjehu i trudu, lijep je osjećaj kada čovjek vidi plodove svog truda i drago mi je da to mogu podijeliti sa svima.“

Odgovarajući na pitanje o eventualnim predrasudama u društvu zbog pripadnosti islamu, tvrdi da do sada nije doživio bilo koji vid diskriminacije.

“S obzirom na to da sam, od 30 učenika u svojoj klasi, završio prvi, direktor škole Linx Aviation ponudio mi je posao instruktora. To mi je puno značilo. S učenicima i kolegama sam uvijek imao odličan odnos, pun poštovanja. Sa svima sam i danas u kontaktu. To što sam bio jedini musliman stvarno nije pravilo nikakvu razliku. Siguran sam da će tako biti i u Wizz Airu.“

Ne krije da i u budućnosti želi napredovati u avijaciji.

Trud i rad se uvijek isplate

“Želim da što prije dobijem kapetanstvo i pređem na lijevo sjedište. Kao u svakom poslu, tako i u ovom, napredak zavisi od našeg rada i truda, a ja se planiram maksimalno posvetiti Wizz Airu i uložiti svoj trud i znanje da doprinesem kompaniji na svakom mogućem polju.“

Svima poručuje da prije nego što odustanu od svojih ciljeva ipak dobro razmisle.

“Trud i rad se uvijek isplate. Nekad su najteži momenti ono što nas najviše osnaži, samo je bitno da budemo svjesni toga i da se podignemo svaki put kada padnemo, ma koliko izgledalo teško. Čovjek samo treba izvući najbolje iz trenutne situacije i konstantno raditi na sebi na svakom polju“, zaključuje Ammar Muderizović, prenosi AJB.

Facebook komentari