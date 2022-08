Red Bull Cliff Diving: Danas druga serija skokova, sutra veliko finale

Natjecanje se nastavlja drugom serijom u petak poslijepodne, a veliko finale je na rasporedu u subotu, 27. 8. od 15 sati.

U četvrtak je izvedena prva serija natjecateljskih skokova, koja se u čast višestoljetne tradicije skokova u Mostaru, skakala direktno sa luka Starog mosta, stoji u priopćenju organizatora.

Vodeći nakon prve serije su Kanađanka Molly Carlson i Kolumbijac Miguel Garcia. Oboje su u prvoj seriji izveli isti skok, dvostruki salto s pola vijka u zgrčenom položaju, s koeficijentom težine 2,6. Carlson je za svoje izvođenje ovog skoka sakupila 67,60 bodova, dok Garcia ima 72,80 bodova.

“Danas je bilo sjajno, ovo je moj najdraži most na svijetu za skakanje. Sretna sam što vodim, nisam to očekivala. Lijepo je početi natjecanje dobrim ocjenama i skokom. Volim atmosferu u BiH, svi pružaju veliku podršku i most je nevjerovatan. U nastavku želim zadržati momentum. Skakat ćemo sa platforme, tako da se moram prilagoditi“, izjavila je presretna Kanađanka.

Aktualna prvakinja, Australka Rhiannan Iffland, trenutno je druga sa 63,70 bodova, dok treće mjesto zauzima neovisna natjecateljica Yana Nestsiarava (62,40).

“Prilično sam zadovoljan današnjim nastupom. Velika mi je čast, skakati s ovog mosta je čarobno. Kada stojite gore, osjetite publiku i energiju gledatelja. Bila je ovo prva desetka u mojoj skakačkoj karijeri, i jako sam sretan“, rekao je vodeći Garcia, koji nastupa sa pozivnicom.

Drugo mjesto u konkurenciji muškaraca sa jednakim brojem bodova (70,20) trenutno dijele čak četvorica skakača: Britanac Aidan Heslop, Španjolac Carlos Gimeno, Ukrajinac Oleksiy Prygorov i Meksikanac Jonathan Paredes.

Nakon prve serije, 11 skakača i skakačica je oduševilo gledatelje okupljene na plaži ispod mosta izvođenjem impresivnog grupnog skoka. Jednu drugu „poslasticu“ već ranije je priredila Australka Xantheia Pennisi, koja je izvela prvi skok iz stoja na rukama direktno sa kamenog luka mosta,pišu Vijesti

Na Starom mostu je u petak ujutro osvanula platforma, postavljena tijekom noći kako bi se dobila visina od 27 (muškarci), odnosno 21 metar (žene). Druga serija skokova na rasporedu je u petak poslijepodne, a veliko finale je zakazano za subotu u 15 sati, kada će najbolji svjetski skakači i skakačice izvoditi treću i četvrtu seriju skokova.

Direktan prijenos natjecanja u subotu se može pratiti na Red Bull TV, kao i na Facebook i YouTube kanalima prvenstva.

