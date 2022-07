Šmit iskoristio Bonske ovlasti: Nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) održao je konferenciju za medije u zgradi OHR.

Njegovo obraćanje se desilo nekoliko sati nakon sastanka sa predstavnicima sedam parlamentarnih stranaka i nekoliko dana protesta ispred zgrade OHR-a, zbog informacije da planira osim tehničkih izmjena Izbornog zakona mijenjati i način izbora delegata u Federalnom Domu naroda.

– Danas nalažem i donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju i izbore. Ne dopuštam ratnohuškačku retoriku – rekao je Šmit.

– Obraćam se ljudima, pojedincima, ne političkoj masi. Uz svo poštovanje vama ja sam ovdje da štitim poštovanje i postojanje, uravntoženost i zaštićenost BiH i niko ne treba da ima nikakvu potrebu da odlazi odnekud. Malo me brine što nismo još došli do Aneks 7. Mislim da svi znate šta znači Aneks 7, a to je da svi imaju pravo živjeti i vratiti se onamo gdje žele. To se odnosi na cijelu BiH. Niko nema nikakvu drugu namjeru, a ako bi neko imao drugačije namjere imat će probleme, ne samo sa mnom.

– Izričito se obraćam građanima BiH. Znam da ovdje nekada ima puno izazova, ali moram reći da ne treba biti prvostepenih i prvorazrednih i drugorazrednih građana u ovoj zemlji. Ova zemlja se sastoji od tri naroda koja odlučuju o sebi, ponekad imam utisak da neki drugi odgovorni ljudi misle da oni mogu tek tako govoriti u ime naroda.Imamo i političku, trećerazrednu borbu o tome, odnosno imali smo je o tome, da li ćemo imati izbore ili ne. Izbori nisu moneta za podkusurivanje stranaka. Izbori su osnovno pravo svakoga pojedinca, svakog igrača, tako da je meni zadovoljstvo da mogu izbore vratiti svima, tako da danas nalažem i donosim paket transparentosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju. Nažalost niko nije uspio. Na razgovorima u Neumu, u Parlamentu dva su bila pokušaja. Nije bilo većine. Čujem kako svaka stranka kaže „da, slažemo se“, no, pitam vas dragi prijatelji, ako se zaista slažete kako niste uspjeli, ostalo je na meni da to uradim i uradio sam. Ne zato što želim zadovoljiti ijednu stranku ovdje nego želim da ispoštujem potrebe i želje ljudi. To je ono što sam uradio i mislim da ćete shvatiti da to jasno govorim – rekao je Šmit.

Šmit je dodao moraju biti jasni, posebno u izbornoj kampanji.

– To je nešto što kažem imajući u vidu puno izjava koje sam pročitao. Neke izjave, rekao bih, dragi prijatelji, bolje bi vam bilo da ste zatvorili Ustav, da niste završili ono što ste htjeli da kažete. Ja ne tolerišem ratnu pruščačku ili huščačku retoriku – kazao je.

Dodao je da se to ne odnosi na konkretnu stranku ili jednog određenog političara.

– Nažalost i suviše je njih koji govore i koriste ponašanje kao odgovornost. Bliski sporazum je temelj za ovu zemlju i on je donio mir. Svi mi znamo iz kojih mračnih vremena, posebno ovdje u Sarajevu iz kojih vremena i iskustava dolazimo na putu od Dejtona prema Briselu. Međutim, ima još mnogo prepreka koje treba savladati – kazao je te dodao,piše Avaz

– Prema odgovornim političarima su veliki zadaci. Ljudi su proteklih dana ovdje žestoko raspravljali o raznim idejama o tome kako ovdje riješiti blokade i ja izričito pozdravljam mirno okupljanje ljudi koji izražavaju svoju zabrinutost i svoje namjere. Javna debata je od temeljne važnosti za demokratiju. Sada je na političarima ove zemlje da tu debatu pretoče. Moj savjet je da iskoristite tu priliku, jer možda nećete dobiti drugu – kazao je

Poručio je da je razgovarao danas sa liderima parlamentarnih stranaka.

– Iznio sam im svoja očekivanja. Očekujem rezultate. Očekujem da učine nešto za zemlju i ljude koji u njoj žive. Ovo nije prijateljski prijedlog, nego njihova odgovornost da napuste igre. Nije stvar šta će uraditi visoki predstavnik, nego uradite vi, nemojte čekati nekog drugog. Ako to ne uspijete uraditi, onda ću postupiti u skladu sa ovlastima iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, preuzet ću odgovornost koju su mi dali oni koji su ga potpisali, ali oni trebaju i mogu da ostvare programe za ovu zemlju, za vas građane i birače – rekao je.

Smatra da trebaju pokazati šta su programi vezano za ekonomiju, privredu, zdravstvo, kako bi se ova zemlja okrenula naprijed. Oni to duguju vama. Vi trebate procijeniti te prijedloge i dati svoj glas da promijenite stvari. Na taj način sam vrlo jasno dao do znanja da neću učestvovati u predizbornoj kampanji – zaključio je.

