Ustoličenje mitropolita Joanikija: Mir će čuvati oko 1.800 policajaca

Operativni štab UP napravio je plan obezbjeđenja s najmanje tri moguća scenarija kako bi na Cetinju i u Podgorici očuvali mir i zaštitili bezbjednost učesnika vjerskog skupa i gostiju, ali i demonstranata, rečeno je nezvanično “Vijestima”.

U tom štabu sve vrijeme biće i direktor policije Zoran Brđanin, a radnje policijskih službenika, kako je planirano, snimaće se posebnim uređajima za audio-vizuelno praćenje kako bi se dodatno kontrolisalo njihovo postupanje, ali i zaštita.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost izdalo je juče smjernice organima obavještajno-bezbjednosnog sektora da, kako su saopštili nakon sjednice, pojačaju koordinaciju u cilju očuvanja ustavnog poretka i zaštite prava i sloboda.

Bezbjednosne mjere pod “strogo tajno”

Policija i MUP se juče nisu oglašavali u vezi s bezbjednosnim mjerama oko skupa na Cetinju, na kome je prisustvo najavio je i predsjednik države Milo Đukanović koji je štićena ličnost. “Vijestima” je iz više izvora nezvanično rečeno da je sve “strogo tajno”. Samu proceduru obezbjeđivanja visokorizičnih događaja komentarisao je bivši generalni inspektor ANB i nekadašnji operativac saveznog MUP-a Gojko Pejović.

On kaže da slične situacije nije bilo, ali da ga sadašnja asocira na takozvanu AB revoluciju 1988. godine…

“Situacija pod kontrolom”

Navodi da su tada među učesnicima bili lokalni zvaničnici i objašnjava šta se radi u takvim prilikama: “Bezbjednosno interesantna lica se pred ovakva okupljanja taktički i operativno pokrivaju jer mogu izazvati neke provokacije. Nekada je slučaj da se oni privode. U sadašnjoj situaciji, kada treba zadovoljiti i pravo građana na ispovijedanje vjere i na protest mirnim putem, onda je sve komplikovanije jer može doći do nepredviđenih, moguće i planiranih incidenata. Policiji je to veoma složeno pitanje i zato mislim da su rekli da teško mogu obezbijediti i garantovati sigurnost. Nisam siguran da ministar unutrašnjih poslova i direktor ANB-a mogu reći da je situacija pod kontrolom i da neće izbjeći kontroli”, navodi on.

Pejović kaže da se tehnički ne može “ništa izmisliti” – legitimisanje, obustava saobraćaja, postavljanje ograda malo dalje nego što je uobičajeno.

”Ni crkva nije najavljivala litije, kao ni sada druga strana. Mi sada nemamo takvu situaciju uprkos tome što je juče preminulo 15 osoba i što bi u realnim okolnostima sva okupljanja bila zabranjena. Samo smo jednom imali ovoliko preminulih”, podsjeća sagovornik.

Pozivi na smirenje tenzija

Protivnici ustoličenja juče su izlazili s porukama formalnog smirivanja situacije, ali nisu odustajali od namjere i poziva da se ono održi negdje drugdje, te prebacivali isključivu odgovornost za incidente na Vladu.

Najviši državni zvaničnici premijer Zdravko Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović ponovo su pozvali na smirivanje i podsjetili da predstavnici bivše vlasti podižu tenzije jer se boje krivične odgovornosti za nezakonitosti.

