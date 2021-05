SADŽID EF. RAMIĆ: ČEKAMO ZVANIČNO OČITOVANJE MINISTARSTVA ZA HADŽ I UMRU SAUDIJSKE ARABIJE

„Mi i dalje očekujemo očitovanje Ministarstva za hadž i umru Saudijske Arabije, koje je jedino nadležno vladino tijelo Saudijske Arabije s kojim mi komuniciramo u vezi s pitanjima hadža i umre“, kazao je za Agenciju MINA rukovodilac Ureda za hadž i umru Sadžid ef. Ramić.

S obzirom na to da ovo ministarstvo još uvijek nije zvanično saopćilo odluku o načinu održavanja ovogodišnjeg hadža, Ramić je kazao kako Ured zainteresiranim vjernicima u Bosni i Hercegovini još uvijek ne može dati precizne odgovore u vezi s organiziranim putovanjem na hadž ove godine.

Međutim, dodao je, javnosti je moguće predstaviti vrlo detaljne preporuke saudijskog Ministarstva zdravlja, koje je uz Ministarstvo za hadž i umru, važan faktor u realizaciji ovogodišnjeg hadža.

Prema ovim preporukama, za ovu godinu je predviđen broj hadžija od 60.000, uz mogućnost naknadnog preispitivanja ove brojke, u skladu s lokalnim i epidemiološkim prilikama u svijetu.

Starosna dob hadžija koje žele obaviti hadž 1442. h.g. mora biti između 18 i 60 godina, moraju biti dobrog općeg zdravstvenog stanja, te biti vakcinisani protiv korona virusa, vakcinama koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Hadžije su obavezne primiti punu dozu jedne od vakcina protiv Covid 19 odobrenih u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Sve hadžije će biti obavezne dati na uvid dokument koji to potvrđuje ovjeren od strane zvaničnih zdravstvenih instanci matičnih država, s tim da period od primanja druge doze vakcine, ako se radi o vakcini sa dvije doze, odnosno prve doze, ako se radi o vakcini s jednom dozom, do polaska za Saudijsku Arabiju ne smije biti duži od 14 dana.

Sve hadžije su obavezne priložiti negativan PCR test, koji potvrđuje da nemaju korona virus, izdat od strane verificirane laboratorije u državi hadžije, i ne stariji od 72 sata od momenta uzimanja brisa do momenta polaska prema Saudijskoj Arabiji. Hadžijama koje kod sebe nemaju negativan PCR test neće biti dozvoljen ulazak u avion.

Po dolasku na prostore obavljanja hadža sve hadžije će proći kroz proceduru provjere svih potrebnih dokumenata, dati na uvid i provjeru potvrda o vakcinaciji, proći kroz proceduru vizuelne trijaže, a biće im uručeni i neophodni edukativni materijali.

Otpremanje hadžija utvrđenim stazama prema lokaciji za transport hadžija prema prostorima hadža (autobusi, voz) biće realizirano uz poštivanje usvojenih preventivnih mjera (distanca, nošenje maske, dezinfekcija ruku).

U zgradama za smještaj hadžija sve hadžije će po ulasku prolaziti kroz vizuelnu i termo trijažu pri ulasku u zgradu kao i pri njihovom kretanju, a smještaj u Mekki i Medini će biti ograničen shodno zahtjevima koje nalažu Ministarstvo turizma i Ministarstvo za hadž i umru kao i druga tijela nadležna za nadzor nad smještajnim kapacitetima hadžija, pri čemu će biti ispoštovane mjere koje garantuju sprečavanje pretrpanosti u sobama i pružanje usluga ishrane svakom hadžiji u njegovoj sobi bez potrebe za okupljanjem u restoranskim salama, te zabranu otvorenih bifea (švedski sto).

Za inostrane hadžije će po njihovom dolasku biti organiziran i trodnevni karantin u zgradi smještaja, te provođenje PCR testa tokom tog perioda.

Tokom cijelog boravka i kretanja hadžija na prostorima obavljanja hadža hadžije će biti u prisustvu nadležnog zdravstvenog vodiča, kako bi se osigurala primjena preventivnih mjera i procedura.

Predviđeno je da se hadžije u svim fazama hadža moraju kretati u grupama manjim od onih koje su bile utvrđene ranijih godina, čime se osigurava distanca, a dodatno će biti instalirani trijažni punktovi na putevima kretanja pješaka, Džemretima i željezničkim stajalištima.

Tokom boravka na Mini, zgrade i šatori za smještaj hadžija će obavezno biti dezinficirani, kao i prtljaga osoba koje borave u objektima. Također, hadžije će morati slijediti instrukciju nadležne osobe koja će biti odgovorna za sigurnost i koja će regulisati izlazak hadžija u skladu za njih predviđenom vremenu.

Odlazak na Arefat će biti organizovan na način d aće svaki hadžija imati unaprijed otznačeno svoje mjesto u autobusu kojeg će koristiti tokom cijelog boravka, pri čemu će se voditi računa o primjeni preventivnih mjera tokom ulaska i izlaska iz autobusa.

Neće biti dozvoljeno da hadžije tokom putovanja stoje u autobusu, dok će se dozvoliti članovima jedne porodice da sjede jedni pored drugih. Broj putnika u autobusu ne smije prekoračivati 50 posto njegovog ukupnog kapaciteta ostavljajući pri tom najmanje jedno prazno sjedište između putnika.

Hadžije će na Dan Arefata i boravka na Muzdellifi biti obavezni da borave na tačno određenim mjestima i pridržavati se putanje koju im odredi organizator, uz strogu obavezu nošenja maske. Servirat će se isključivo ranije zapakovana hrana, bit će zabranjeno okupljanje i osigurano da u šatoru na površini od 50 metara kvadratnih ne smije boraviti više od 10 hadžija.

Tokom boravka na Mini i bacanja džemreta organizator će hadžijama osigurati dezinfikovane i zatvorene kesice s kamenčićima. Na Džemretima broj hadžija ne smije prelaziti 50, odnosno, shodno kapacitetu, uz osiguranje da između svakog hadžije bude razmak najmanje od 1,5 metar, a u skladu s utvrđenim terminima koji su prethodno rezervisani za svaku grupu.

Na platoima mekkanskog i medinskog harema bit će prisutni nadležni organi koji će sprečavati ulazak osoba koje nemaju odobrenje za ulazak, kao i primjenjivati termo trijaže na ulaznim vratima harema. Sve hadžije se moraju strogo držati propisane fizičke distance, a namaz će se obavljati na mermeru i to isključivo na mjestima sa jasno naznačenim patosnim naljepnicama. Pružanje usluga u abdesthanama biće osigurano tako da se poštuju higijenski zahtjevi, dok u haremima neće biti mushafa, niti opreme za Zemzem vodu. Između ostalog, neće biti moguće unositi hranu u hareme, a Zemzem će biti osiguran u jednokratnim bocama.

Bit će zabranjeno obavljanja namaza na vanjskim površinama zbog nemogućnosti provođenja vizuelne trijaže izvan platoa harema, prvi sprat će biti predviđen za obavljanje tavafa za osobe s posebnim potrebama, dok će hadžijama koji dolaze iz inostranstva biti zabranjeno kretanje van me’šaira, odnosno putovanja u druge regije. Hadžije su obavezne poštovati odredbu o nošenju maske cijelo vrijeme hadžskog putovanja.

Kada je riječ o restoranima u centralnoj zoni u Mekki i Medini, primjenjivat će se isti obavezujući zahtjevi koji važe za sve restorane, pa će tako biti zabranjeno sjediti unutar objekata i primat će se isključivo vanjske narudžbe.

U realizaciju hadža biti će uključeno 5.000 radnika, u slučaju da broj hadžija bude manji od 60.000, pri čemu će svi biti vakcinisani. Sve osobe koje se nalaze na putevima prolaska hadžija kao i svi ostali uposleni bit će obavezni uvijek nositi maske tokom cijelog hadža, dok će sve površine i toaleti biti redovno dezinficirani, s posebnom pažnjom na mjesta s kojima se često ostvaruje fizički kontakt, odnosno nakon svakog korištenja. Bit će osigurano da nema gužvi ispred abdestahana i toaleta.

Namaza u džematu bit će dozvoljen, uz strogo pridržavanje razmaka između klanjača, pri čemu će biti na snazi protokoli koji se odnose na džamije. Voda za piće bit će osigurana u jednokratnim bocama.

Radi provođenja brojnih epidemioloških mjera, u funkciji će biti bolnica na Mini i dva zdravstvena centra u neposrednoj blizini mjesta koja će biti predviđena za smještaj hadžija, bolnica na Arefatu (Džebelu-r-Rahme) i dva zdravstvena centra na Arefatu unutar prostora hadžijskih šatora, te zdravstveni centar na Muzdelifi, dok će tokom boravka hadžija na svim lokacijama biti raspoređeni timovi prve pomoći.

