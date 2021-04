Smanjite kiselost tijela, spriječite bolesti: Ovo su vrhunske alkalne namirnice!

Naš organizam probavlja skoro sve što u njega unesemo. U ostacima hrane nakon probave može se izmeriti pH vrednost.

Njome se određuje hemijska reakcija hrane koju smo pojeli i tom metodom možemo videti da li je hrana bila kisela ili alkalna.

Naša tela su po prirodi alkalna i ne godi nam previše kisele hrane. Ph je skraćenica za potential of hydrogen što će indicirati kiselost ili alkalnost određene namirnice, i to na lestvici od 0 do 14.

Kada je pH 7, to znači da nije niti alkalno, niti kiselo, odnosno da je vrednost neutralna.

Sva hrana koja ima pH vrednost ispod 7 je kisela, dok ona iznad 7 je alkalna.

Stoga je zanimljivo ovo gotovo trik-pitanje. Da li je limun acidan? Nije!

Kao i mnoge vrste voća i povrća, pre nego ga pojedemo, bio je kiseo. Ali nakon probave u telu, njegova pH vrednost je porasla i to zahvaljujući kalijumu. (Kalijum je visoko alkalan).I suprotno – većina namirnica životinjskog porekla i mlečnih proizvoda će pre nego uđu u organizam biti alkalna, ali nakon probave njihova pH vrednost opada.

Razlog je visoka proteinska vrednost tih namirnica – proteini umanjuju vrednost aminokiselina. Ono što je zaista od vitalnog značaja za našu alkalnost tela, odnosno izbalansiran pH, je dovoljan unos vode.

Zapamtite da je unos vode isto tako važan kao i unos hrane.

Naše telo čini 70% vode. Krv je 94% voda, što je dovoljan pokazatelj koliko je unos tečnosti važan.

Pijte kvalitetnu, čistu vodu, a izbegavajte unos aromatizovanih voda, koje mogu sadržiti veštačke zaslađivače.

One su loši alkalizatori i pune su opasnosti – pogoršaće zdravi pH tela, a dokazano su i kancerogene.

Kako sami možete proveriti da li vam je tijelo alkalno ili kiselo?

Uz pomoć pH test trakica za urin ili pljuvačku. Ali, najbolje je da se time ne opterećujete previše.

Mnogo je važnije uvesti izvrsne alkalne namirnice koje će same odraditi važan deo posla u vašem organizmu i piti dovoljno tečnosti, uz fizičke aktivnosti, odnosno voditi zdrav stil života.

Naravno, imajte na umu i koliki glikemijski indeks (GI) i glikemijski load (GL – ugljikohidratna, energetska vrednost namirnice) ima hrana koju unosite, kako biste izbegli inzulinske skokove i umor.

Jednostavno je – za vaše optimalno zdravlje dnevno sledite meru 60 % alkalnih i 40 % kiselih namirnica.Vrhunske alkalne namirnice

1. Heljda

Izvrsna zamena za pšenicu i njene proizvode. Bogata je biljnim vlaknima, sadrži rutin koji nas puni energijom, izvrsna je u tretmanu i preventivi bolesti srca i krvnih sudova.

Dobra je za sve one koji imaju problema s lakim stvaranjem modrica kao i za žene koje imaju veći broj popucalih kapilara. Izvrstan je izbor za jutarnji, dnevni kao i večernji obrok.

Heljda je preporučljiva namirnica za osobe obolele od dijabetesa zbog svog niskog glikemijskog indeksa. Važna je i za one koji imaju srčanih problema, budući da je bogata magnezijumom i kalijumom, koji zajedno ne samo da jačaju naše srce nego i kosti.

2. Blitva

Slično spanaću, ova vrsta alkalnog povrća ima gorkast i lagano slankast ukus, što smanjuje apetit te pomaže pri regulisanju zdrave telesne težine.

Pokazalo se da supstance iz blitve zaustavljaju rast kancerogenih ćelija – flavonoidi u blitvi usporavaju karcinom dojke tako što zaustavljaju reprodukciju DNK u ćeliji.

Bogata je folatima, ima antikancerogeno delovanje, dobar je izvor železa, vitamina C i vitamina K. Ujedno, bogata je mineralima kalcijum i magnezijum, za koje je poznato da smiruju te je izvrsna u nutritivnoj terapiji hipertenzije.3. Kupus i kiseli kupus

Razlikujemo zeleni, beli i crveni kupus, ali najbolji je zeleni kupus jer sadrži najvišu koncentraciju zdravih nutrijenata.

Svež i kiseli kupus ima antivirusno, antibakterijsko i antikarcinogeno delovanje. Bogat je ne samo vitaminom C, A i E već i esencijalnom mineralima poput kalcijuma, koji je važan za zdravlje srca, nervnog i koštanog sistema.

Sadrži magnezijum koji promoviše zdravlje živaca i mišića te kalijum koji je važan za zdravi rad bubrega. Mnogi od nas kada kuvaju ovu vrstu povrća baciće vodu zbog neprijatnog mirisa, koji nastaje zahvaljujući sumporu. Ali, drugi put ne bacajte vodu nakon kuvanja, iskoristite je radije za pripremu sosa ili je popijte. Bogata je sumporom, koji ima revitalizujuća svojstva te čisti telo od toksina. Bez obzira kako pripremili ovu namirnicu, s njom nećete pogrešiti.

4.Grejp

Znate li da se najstarijom “dijetom” smatra poznati redukcijski grejp program iz 1930. godine? Razlog: enzimi iz grejpa koji sagorevaju masnoće i ubrzaju “uspavani” metabolizam. Grejpfruit pomaže eliminaciju toksina iz tela. Prema poslednjim istraživanjima, jedan grejpfruit dnevno može biti zaštitnik od moždanog udara. Do njega može doći ako simptomime metaboličkog sindroma ne zaustavite na vreme.

5. Avokado

Bogat je vitaminom E, zdravim esencijalnim masnim kiselinama i linolenskom kiselinom te vitaminima B grupe. Preporučljiv je u detoksikacijskim programima, naročito ako se odlučite za striktniji jednodnevni dan čišćenja organizma, kada će vas avokado osnažiti i zasititi. Avokado sadrži obilje luteina, što ga čini idealnom namirnicom za zdravlje očiju, kao i preventivom od makularne degeneracije. Ali, iako je superzdrava namirnica, morate voditi računa da prosečni avokado (težak oko 200 gr) sadrži oko 320 kcal, a ukupna mast iznosi 29.47 gr, što znači da treba pripaziti na njegov umeren unos!6. Jabuka i kruška

Ova dva supervoća su nam svima nadohvat ruke, a njihova zajednička karakteristika je da dubinski čiste telo. Stoga i ne čudi da danas postoje detoksikacijski programi koji ne nude ništa drugo osim jabuka i krušaka. Pektin – topivo dijetalno vlakno – je još jedna njihova zajednička karakteristika.

Poznat je po tome što smanjuje loš kolesterol, sprečava konstipaciju i proliv.

Kruška pomaže zdravijem radu štitne žlezde, čiji neispravan rad izaziva mnoge neugodne simptome, između ostalog i debljanje. Jabuka sadrži kvecertin – jaki antioksidans koji ima protuupalno delovanje, ali je ponajviše koncentriran odmah ispod kore. Zato, da biste uneli ovaj vredni nutrient, birajte ekološke jabuke koje ne trebate da gulite!

7. Celer

Ovaj superkorijen ne samo da eliminiše toksine, nego i opušta, štiti srce i podiže libido. Tera kalorije u “minus” – čim ga pojedete, stvara negativne kalorije, odnosno zahteva veću potrošnju kalorija da bi se probavio u telu nego što je njegova stvarna kalorijska vrednost.8. Brokoli

Brokoli, kao i ostalo povrće iz iste porodice – prokelj, kafriol i kupus, prepun je zdravih nutrijenata. Uz bogatstvo vitamina C, sadrži kalcijum, folnu kiselinu, beta-karoten te je idealno povrće za naša pluća, bubrege, probavni trakt, naročito debelo crevo. Pomaže jetri da što bolje eliminiše toksine iz tela. Karakterističan ukus ovog, kao i ostalog kupusastog povrća, dolazi od sumpornih komponenti, poznatih pod imenom izotiocijanati, koje istraživanja povezuju sa zaštitnom ulogom, čak i kod genetske predispozicije karcinoma pluća. Za najbolje delovanje ovog povrća nastojte da ga jesti najmanje 3 puta nedeljno.

9. Lan i laneno ulje

Bogati su lignanima, koji sprečavaju karcinom dojke, maternice i prostate te esencijalnim omega-3 masnim kiselinama. Idealna je za program čišćenja organizma, prirodno sredstvo protiv zatvora, smanjuje holesterol te reguliše šećer u krvi. Lan je izvrstan odabir za sve koji imaju osetljivu probavu te za osobe koje boluju od čira na želucu.

10. Maslinovo ulje i masline

Maslinovo ulje i masline uobičajene su namirnice za naše mediteransko podneblje i pripadaju skupini vrhunskih alkalnih namirnica. Bogato mononezasićenim masnim kiselinama, maslinovo ulje sadrži i antioksidans vitamin E, koji ne samo da umanjuje rizik od oštećenja i upale ćelija, već pomaže i kod valunga kod žena u menopauzi.

Polifenoli iz maslinovog ulja imaju protuupalno delovanje te umanjuju simptome astme, osteoartritisa kao i reumatoidnog artritisa. Masline kao i njihovo ulje imaju niz zdravstvenih dobrobiti, ali sadrže veće količine vitamina E, luteina i fitosterola,piše Stil

Njihovim unosom telo opskrbljujemo vrednim vitaminima topivim u mastima.

Maslinovo ulje i masline imaju još jednu bitnu funkciju – pripadaju hrani koja pomlađuje.

Facebook komentari